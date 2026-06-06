「ドジャース１−０エンゼルス」（５日、ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、７回２安打無失点、メジャー移籍後最多となる１０奪三振をマークした。打線の援護なく４勝目は逃したが、二回にメジャー最速となる１００・６マイル（１６１・９キロ）を計測するなど、潜在能力を開花させたマウンドになった。チームはフリーマンのサヨナラ弾で連敗を阻止。再び貯金を「１８」に戻した。

六回、この試合初めて先頭打者の出塁を許した。それでも続くトラウトを見逃し三振に仕留めた。コントロールミスだったが、思わず胸をなでおろすような仕草を見せた佐々木。その後、ネトに二盗を決められたが、後続をしっかりと打ち取って充実の表情を浮かべた。

そして七回、先頭のウォルトンをスプリットで空振り三振に仕留め、メジャー移籍後最多の９個目。ペラザには浮いたスプリットを捉えられたが、中飛に打ち取った。マドリガルには２球で追い込み、最後はスプリットで１０個目の三振を奪った。マウンドを降りる際にはスタンドから「ロウキ」コールが沸き起こり、右腕の完全覚醒をファンもたたえた。この回限りで降板となり４勝目は逃したがメジャー最長タイの７回を２安打無失点に抑える圧巻投球だ。

この日は初回にメックラーへ今季最速タイとなる１００・４マイル（約１６２キロ）を投じた。そして二回、ペラザにメジャー最速となる１００・６マイルを計測。打ち返されるもフリーマンが鮮やかにゴロをキャッチし、バックの守りにも助けられて２イニング連続の三者凡退。これまでの最速は昨年の東京開幕シリーズ第２戦で出した１００・５マイルだった。

以降はロハスの好守などバックのファインプレーにも助けられ、テンポよくアウトを積み重ねていった佐々木。五回１死からマドリガルには浮いたスライダーを捉えられ左越えの二塁打を浴びた。この試合初安打を許したが、続くオホッピーを三ゴロ。フレイジャーを低めのスプリットで空振り三振に仕留めると、マウンドで吠えた。

佐々木は前回登板のフィリーズ戦で六回途中１失点。５月５先発の防御率は３・１８。ロバーツ監督は登板ごとに安定感を増す２４歳を「本物のメジャー投手になった。揺るぎない自信が感じられる」とたたえていた。

その言葉通り、この日のマウンドではチームの好守に笑みを浮かべ、納得のいくボールには自信に満ちた表情。危ないボールには苦笑いを浮かべるなど、表情豊かに先発の責任を果たした。