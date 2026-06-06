魔裟斗＆矢沢心、夫婦そろって“ムキムキ”に 筋トレ＆プロテインで作り上げた美ボディ披露に反響「すげー筋肉」「ワイルドでカッコいい」
元K-1世界王者でタレントの魔裟斗（47）が4日、自身のインスタグラムを更新。筋力トレーニングとプロテインの摂取で磨き上げているという、“ムキムキ”な最新ショットを公開した。
【写真】「すげー筋肉」「ワイルドでカッコいい」“ムキムキ”ボディーを披露した魔裟斗＆矢沢心 ※矢沢は2枚目
魔裟斗は「筋トレとプロテインでムキムキです」と書き出し、二の腕など盛り上がった筋肉が際立ったタンクトップ＆ショートパンツ姿の近影を披露した。
夫婦で一緒にボディケアを行っているようで「弟子の心もサイボーグみたいになってきました!!」と、矢沢心（45）の近影もアップ。矢沢はミニ丈のノースリーブ×超ミニボトムス姿でポーズを決め、二の腕や太ももなどのしなやかな筋肉を大胆にのぞかせている。
コメント欄には「ワイルドでカッコいい」「すげー筋肉」「腕すごいね!!」「まーくん、ムキムキやね」「かっこいいです！心さんも素敵」「しんちゃんの足、筋肉かっこいい」「ほんと好きすぎる夫婦」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「すげー筋肉」「ワイルドでカッコいい」“ムキムキ”ボディーを披露した魔裟斗＆矢沢心 ※矢沢は2枚目
魔裟斗は「筋トレとプロテインでムキムキです」と書き出し、二の腕など盛り上がった筋肉が際立ったタンクトップ＆ショートパンツ姿の近影を披露した。
夫婦で一緒にボディケアを行っているようで「弟子の心もサイボーグみたいになってきました!!」と、矢沢心（45）の近影もアップ。矢沢はミニ丈のノースリーブ×超ミニボトムス姿でポーズを決め、二の腕や太ももなどのしなやかな筋肉を大胆にのぞかせている。
コメント欄には「ワイルドでカッコいい」「すげー筋肉」「腕すごいね!!」「まーくん、ムキムキやね」「かっこいいです！心さんも素敵」「しんちゃんの足、筋肉かっこいい」「ほんと好きすぎる夫婦」などと、さまざまな反響が寄せられている。