沖縄・奄美地方 熱帯低気圧の影響により雨・風強まる

きょうの沖縄・奄美地方は、熱帯低気圧の影響により雨や風が強まるでしょう。夜には九州南部にも前線に伴う雨雲がかかり、次第に雨の範囲が広がる見込みです。

【雨はいつどこで？】6日（土）〜9日（火）の雨と風の予想シミュレーション

また、北日本も一時的に雨の降る所があるでしょう。その他の地域でも太平洋側を中心に雲が広がりやすく、にわか雨があるかもしれません。

【雨はいつどこで？】6日（土）〜9日（火）の雨と風の予想シミュレーション

西日本は平年を上回る暑さに 九州では真夏日となる所も

きょうの最高気温は、きのうと同じか高い所が多いでしょう。西日本は平年を上回る暑さの所が多く、九州では30℃以上の真夏日となる所もありそうです。東京は25℃の予想で、4日ぶりの夏日となるでしょう。

＜きょう6日（土）の各地の予想最高気温＞

札幌：16℃ 釧路：13℃

青森：19℃ 盛岡：21℃

仙台：17℃ 新潟：26℃

長野：26℃ 金沢：26℃

東京：25℃ 名古屋：24℃

大阪：29℃ 岡山：27℃

広島：29℃ 松江：28℃

高知：26℃ 福岡：29℃

鹿児島：28℃ 那覇：30℃

7日（日）は西日本の太平洋側を中心に本降り 夜は関東も雨に

あすは、西日本の太平洋側を中心に本降りの雨となり、夜は関東まで雨の範囲が広がるでしょう。月曜日は東日本から北日本にかけて広く雨となりそうです。



水曜日以降は晴れ間が戻るものの、太平洋側では雲が多く、スッキリしない天気が続くでしょう。



気温は、来週前半にかけて平年並みの所が多いですが、週後半は30℃に迫る暑さが戻りそうです。

【雨はいつどこで？】6日（土）〜9日（火）の雨と風の予想シミュレーション