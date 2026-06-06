きょう（6日）沖縄・奄美地方は熱帯低気圧の影響で雨や風が強まる予想 夜には九州南部も次第に雨の範囲が広がる見込み また北日本も一時的に雨の降る所がある予想
沖縄・奄美地方 熱帯低気圧の影響により雨・風強まる
きょうの沖縄・奄美地方は、熱帯低気圧の影響により雨や風が強まるでしょう。夜には九州南部にも前線に伴う雨雲がかかり、次第に雨の範囲が広がる見込みです。
【雨はいつどこで？】6日（土）〜9日（火）の雨と風の予想シミュレーション
また、北日本も一時的に雨の降る所があるでしょう。その他の地域でも太平洋側を中心に雲が広がりやすく、にわか雨があるかもしれません。
【雨はいつどこで？】6日（土）〜9日（火）の雨と風の予想シミュレーション
西日本は平年を上回る暑さに 九州では真夏日となる所も
きょうの最高気温は、きのうと同じか高い所が多いでしょう。西日本は平年を上回る暑さの所が多く、九州では30℃以上の真夏日となる所もありそうです。東京は25℃の予想で、4日ぶりの夏日となるでしょう。
＜きょう6日（土）の各地の予想最高気温＞
札幌：16℃ 釧路：13℃
青森：19℃ 盛岡：21℃
仙台：17℃ 新潟：26℃
長野：26℃ 金沢：26℃
東京：25℃ 名古屋：24℃
大阪：29℃ 岡山：27℃
広島：29℃ 松江：28℃
高知：26℃ 福岡：29℃
鹿児島：28℃ 那覇：30℃
7日（日）は西日本の太平洋側を中心に本降り 夜は関東も雨に
あすは、西日本の太平洋側を中心に本降りの雨となり、夜は関東まで雨の範囲が広がるでしょう。月曜日は東日本から北日本にかけて広く雨となりそうです。
水曜日以降は晴れ間が戻るものの、太平洋側では雲が多く、スッキリしない天気が続くでしょう。
気温は、来週前半にかけて平年並みの所が多いですが、週後半は30℃に迫る暑さが戻りそうです。
【雨はいつどこで？】6日（土）〜9日（火）の雨と風の予想シミュレーション