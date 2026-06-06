2児の母・山田花子、冷蔵庫にあったもので“ささっと作った”手作り弁当に反響「栄養もボリュームも満点だねー」「ほんとすごい」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（51）が4日、自身のブログを更新。冷蔵庫にあったもので“ささっと作った”という手作り弁当を披露した。
【写真】「栄養もボリュームも満点だねー」冷蔵庫にあったもので“ささっと作った”山田花子の手作り弁当
山田は「今朝もランチ弁当作ったよ」と切り出し、この日のメニューとして「お味噌汁」「サラダ」「厚揚げポン酢」「ほうれん草と豚肉炒め」というバランス抜群のラインナップを公開。「お弁当からおかずが はみ出しそう爆笑 冷蔵庫にあった物で適当に作りました」とつづりながら、容器いっぱいに詰め込まれたボリューム満点の弁当の写真をアップした。
コメント欄には「栄養もボリュームも満点だねー」「ほんとすごい」「リスペクト」「えらい！」「あっぱれ！」などの声が寄せられている。
【写真】「栄養もボリュームも満点だねー」冷蔵庫にあったもので“ささっと作った”山田花子の手作り弁当
山田は「今朝もランチ弁当作ったよ」と切り出し、この日のメニューとして「お味噌汁」「サラダ」「厚揚げポン酢」「ほうれん草と豚肉炒め」というバランス抜群のラインナップを公開。「お弁当からおかずが はみ出しそう爆笑 冷蔵庫にあった物で適当に作りました」とつづりながら、容器いっぱいに詰め込まれたボリューム満点の弁当の写真をアップした。
コメント欄には「栄養もボリュームも満点だねー」「ほんとすごい」「リスペクト」「えらい！」「あっぱれ！」などの声が寄せられている。