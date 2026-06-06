佐々木希、カレンダー先行公開に大反響で照れ笑い「私自身はちょっと恥ずかしいんですけど」 リアルな“普段の私”披露
モデルで俳優の佐々木希（38）が6日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで行われた『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（9日発売 ワニブックス刊）カレンダー発売記念イベント取材会に出席。一部カットが先行公開され大反響があったことに照れ笑いした。
【写真】美へそチラ！ちょんまげヘアにショートパンツで笑顔の佐々木希
10年ぶりとなるカレンダー発売に、「一言で表すのが難しいんですけれども、いますごく高まっております」と声を弾ませた佐々木。一部カットが先行公開されると、すぐに多くの反響があったといい、「うれしい」としつつも「私自身はちょっと恥ずかしいんですけど」と照れ笑い。
撮影を振り返り、「たくさんの可愛い衣装やメイクをしていただいて。当日は入ってすぐにスキンケアだけしてすぐに撮影したのがなかなかない」と貴重な瞬間が収められた。また「普段の自分じゃないかというくらいの撮影をさせていただいて、Tシャツ短パン、すっぴんで、これ自分ちかなっていう撮影をさせていただいて、信頼できるメンバーと楽しくさせていただきました。ベッドとかもあって、家かな？って」とまさに“素”が満載の撮影となったとにっこり。
その“素”を収めたカットがお気に入りだという。「普段の私です。ちょんまげみたいなこの頭とかリアルに家でやっています」と告白。「自分の子供が撮ってくれているかのようなカットになっているかなと思います」と笑顔を見せていた。
本作は、2026年にデビュー20周年を迎える佐々木希の、10年ぶりとなるカレンダー。“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり。ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」と可愛く見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと多彩な表情が収められている。
【写真】美へそチラ！ちょんまげヘアにショートパンツで笑顔の佐々木希
10年ぶりとなるカレンダー発売に、「一言で表すのが難しいんですけれども、いますごく高まっております」と声を弾ませた佐々木。一部カットが先行公開されると、すぐに多くの反響があったといい、「うれしい」としつつも「私自身はちょっと恥ずかしいんですけど」と照れ笑い。
その“素”を収めたカットがお気に入りだという。「普段の私です。ちょんまげみたいなこの頭とかリアルに家でやっています」と告白。「自分の子供が撮ってくれているかのようなカットになっているかなと思います」と笑顔を見せていた。
本作は、2026年にデビュー20周年を迎える佐々木希の、10年ぶりとなるカレンダー。“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり。ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」と可愛く見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと多彩な表情が収められている。