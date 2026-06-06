フリーアナウンサー垣花正（54）が6日、アシスタントを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。ゲスト女優のスタイルの良さに感嘆する場面があった。

この日は歌手で女優の観月ありさがスペシャルゲストとして登場。パーソナリティーの和田アキ子とは以前はプライベートでも親交があったといい、久しぶりの再会。「本当にお久しぶりですよね」と観月。約5年ぶりの再会も「5年経った気がしないですね。まあ勝手に私がアッコさんをテレビで見てるっていうのはあるんですけど」と笑った。

そんな中、和田も「あんたは本当変わんないね」としみじみ。観月は「そんなことないです、そんなことないです。順調に5年経ちましたよ」と笑うと、垣花は「確かにアッコさんがそう言いたくなるのも分かる。観月ありささんのこの立ち姿は、やっぱり、いろんな方をニッポン放送でもお見かけしますけど、別格ですね、なんかスタイルが。足の長さ、顔の小ささ。“えっ”って。見るたびに慣れないですね」と感嘆の声を上げた。

この日も白のTシャツに花のコサージュをつけ、デニムを合わせたカジュアルなスタイルだといい、和田も「足長いからね」とポツリ。垣花は「いやあ、何着てもですよ」と感心した。