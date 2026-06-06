「世界一美しく尊い60」還暦迎えた君島十和子、真っ赤なドレス姿の近影に驚きの声「60歳なんて見えない」「本当にお綺麗です」 夫＆娘たちとの家族4ショットも
元俳優で美容家の君島十和子が5月30日、自身のインスタグラムを更新。「今日5月30日に60歳の誕生日を迎えました」と報告し、真っ赤なドレス姿や家族との誕生日パーティーの様子を公開した。
【写真】「世界一美しく尊い60」真っ赤なドレス姿を披露した還暦・君島十和子 ※家族4ショットは下段2枚目
君島は、数年前から憧れていたという真紅のドレスをまとい、ティアラとバースデータスキを身に着けた華やかな姿を披露した。さらに、還暦祝いで贈られた赤い花で彩られた「60」のフラワーボックスや、赤いフレームのメガネ、還暦カラーを思わせるアイテムの数々を紹介。「赤」をテーマにしたプレゼントが並び、節目の誕生日を彩った。
また、長女で元宝塚歌劇団の君島憂樹さんのインスタでは、十和子と夫、次女、憂樹さんで撮影した家族4ショットも公開。大きな「60」のバルーンをバックに笑顔を見せる十和子の姿とともに、憂樹さんは「普段私達に溢れんばかりの愛と眩しい笑顔で包み込んでくれる母を、沢山の大好きな皆様の愛と笑顔が溢れる空間の中心にいる、幸せそうな母を見ることが、とっても幸せでした」と、母・十和子への思いをつづっている。
コメント欄には、「還暦なんてとても信じられません」「60歳なんて見えない」「美しいです」「本当にお綺麗です」「世界一美しく尊い60」「真っ赤なドレス、本当にお似合いで素敵です！」「ずっとずっと憧れです」「いつまでも輝き続けてください」「いつまでも、美しく私達のお手本となってください」「日本のオードリーヘップバーンですね」「可愛くて美しくて歳を重ねることへの希望です」などの声が集まっている。
【写真】「世界一美しく尊い60」真っ赤なドレス姿を披露した還暦・君島十和子 ※家族4ショットは下段2枚目
君島は、数年前から憧れていたという真紅のドレスをまとい、ティアラとバースデータスキを身に着けた華やかな姿を披露した。さらに、還暦祝いで贈られた赤い花で彩られた「60」のフラワーボックスや、赤いフレームのメガネ、還暦カラーを思わせるアイテムの数々を紹介。「赤」をテーマにしたプレゼントが並び、節目の誕生日を彩った。
コメント欄には、「還暦なんてとても信じられません」「60歳なんて見えない」「美しいです」「本当にお綺麗です」「世界一美しく尊い60」「真っ赤なドレス、本当にお似合いで素敵です！」「ずっとずっと憧れです」「いつまでも輝き続けてください」「いつまでも、美しく私達のお手本となってください」「日本のオードリーヘップバーンですね」「可愛くて美しくて歳を重ねることへの希望です」などの声が集まっている。