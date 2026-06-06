超特急カイ、体調不良時に感じたメンバーへの想い告白「すごくありがたかった」
【モデルプレス＝2026/06/06】超特急のカイ（小笠原海）とタカシ（松尾太陽）が5日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。カイが、メンバーへの想いを語る場面があった。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
5月18日に生放送されたTBS系「CDTVライブ！ライブ！」を体調不良のため欠席していたカイ。この日、番組の冒頭で「私が急遽体調不良になってしまいまして」と切り出し、「『CDTV』を何とか観れました。体調悪かったですけど、寝っ転がりながら観ました」と振り返った。「みんなが僕の立ち位置を入れ替わり立ち替わり、全員がカバーしてくれてっていうのがすごくありがたかった」とメンバーへの感謝の言葉を口に。振り付け師が「当日だったんですけど、フォーメーションのチェンジみたいなのを急遽やってくれて」と明かし、「当日リハーサルしたじゃない、みんな。それも申し訳なさとありがたさがどちらもありました」と心境を吐露した。タカシから「本当にチームやね。助け合いの精神やね。甘えてくれていいんやで、そういう時は」と優しく語りかけられると、カイは「逆に何かみんなにあった時は、僕が全力で助けるっていうね。みんな助け合いなんで」と頼もしい言葉を返した。
毎年メンバーにバレンタインデーの贈り物をしているタカシは「僕は逆にカイにあって」とカイに感謝していることがあると告白。以前からメンバーに「『お返し、いいよ』って」と伝えていたにもかかわらず、カイがホワイトデーに「お返しで猫ちゃんの小さいケースとポーチをくれたのよ。それが本当にめちゃくちゃずっと使ってて、めっちゃ便利」と語った。「10何年の仲になってくると…そういうのが風化してなくなったりとかすることがあっても全然それは別に仕方ない」とした上で、「そういう気持ちをずっと忘れないカイって『本当に優しいよね』って改めて感じた」といい、互いに感謝を伝え合ったこの日の放送は「ハッピー回です」と楽しそうに話していた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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◆超特急カイ、体調不良時に感じたメンバーへの想い告白
5月18日に生放送されたTBS系「CDTVライブ！ライブ！」を体調不良のため欠席していたカイ。この日、番組の冒頭で「私が急遽体調不良になってしまいまして」と切り出し、「『CDTV』を何とか観れました。体調悪かったですけど、寝っ転がりながら観ました」と振り返った。「みんなが僕の立ち位置を入れ替わり立ち替わり、全員がカバーしてくれてっていうのがすごくありがたかった」とメンバーへの感謝の言葉を口に。振り付け師が「当日だったんですけど、フォーメーションのチェンジみたいなのを急遽やってくれて」と明かし、「当日リハーサルしたじゃない、みんな。それも申し訳なさとありがたさがどちらもありました」と心境を吐露した。タカシから「本当にチームやね。助け合いの精神やね。甘えてくれていいんやで、そういう時は」と優しく語りかけられると、カイは「逆に何かみんなにあった時は、僕が全力で助けるっていうね。みんな助け合いなんで」と頼もしい言葉を返した。
◆超特急タカシ、カイの変わらぬ気遣いに感心「本当に優しい」
毎年メンバーにバレンタインデーの贈り物をしているタカシは「僕は逆にカイにあって」とカイに感謝していることがあると告白。以前からメンバーに「『お返し、いいよ』って」と伝えていたにもかかわらず、カイがホワイトデーに「お返しで猫ちゃんの小さいケースとポーチをくれたのよ。それが本当にめちゃくちゃずっと使ってて、めっちゃ便利」と語った。「10何年の仲になってくると…そういうのが風化してなくなったりとかすることがあっても全然それは別に仕方ない」とした上で、「そういう気持ちをずっと忘れないカイって『本当に優しいよね』って改めて感じた」といい、互いに感謝を伝え合ったこの日の放送は「ハッピー回です」と楽しそうに話していた。（modelpress編集部）
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