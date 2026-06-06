◆米大リーグ カージナルス１０―３レッズ（５日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

カージナルスのＬ・ヌートバー外野手が５日（日本時間６日）、本拠のレッズ戦に「１番・左翼」でスタメン出場。今季メジャー初戦で適時二塁打など２安打１打点と活躍し、勝利に貢献した。

初回先頭で迎えた今季初打席は遊撃内野安打。二ゴロ、左飛で迎えた６回。４―３の１死一塁で右中間フェンス直撃の二塁打を放ち、スコットが一塁から長駆ホームインした。

６打数２安打１打点と活躍したヌートバーはヒーローインタビューに登場。第１打席で“ヌーイング”で迎えられ「あのように街やファンが支えてくれていることを実感できるのは、素晴らしい瞬間だったし、非常に大きな意味があった。最初に左翼の守備位置へと走って向かった時も最高だったし、アナウンスがされた時も大きな『ヌーーー』という歓声をくれた」。当地が発祥の上半身裸になり衣服を振り回す応援スタイルを初めて見て「本当に気に入っている。一体となって盛り上がれるのは素晴らしいことだね」と笑顔で語った。

ヌートバーは昨秋に両足のかかとの手術を受け、開幕から負傷者リスト（ＩＬ）入り。３日にはリハビリ出場で３Ａメンフィスの一員として先頭打者本塁打を含む５打数２安打４打点をマークし、メジャー復帰の準備を進めていた。

母親が日本人のヌートバーは２０２３年侍ジャパンで「１番・中堅」に座り、ＷＢＣで１４年ぶりの世界一に貢献し、日本でも人気を集めた。手術の影響で今年の同大会は招集されなかった。