◇MLB ドジャース-エンゼルス(日本時間6日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・佐々木朗希投手が先発登板し7回無失点と好投しました。

前回登板から中5日で今季11度目の先発マウンド。初回、マイク・トラウト選手から空振り三振を奪うなど三者凡退に抑える立ち上がりを見せました。

2回以降はミゲル・ロハス選手をはじめとしたバックの好守備にも助けられ、アウトを積み重ねます。4回までは相手打線に1安打も許さない素晴らしい投球を続けました。

5回は1アウトから2ベースを許しこの試合初めてのピンチ。それでも後続を抑えて前半5回を無失点としました。

6回はマイク・トラウト選手から三球三振を奪った佐々木投手。その後ランナーを2塁に背負いジョ・アデル選手に三遊間へ鋭いゴロを放たれましたが、サードのサンティアゴ・エスピナル選手が好守備を見せてアウトに。この回もスコアボードに0を並べます。

7回もマウンドに上がると2つの三振を奪い、この試合3イニング目の三者凡退。この回を終えマウンドを降り、この試合7回98球、2被安打、10奪三振、2与四球、無失点でした。

メジャー移籍後最多の10三振を奪った佐々木投手。素晴らしい投球を見せたものの、ドジャース打線もエンゼルス相手に7回までわずか2安打に封じ込まれ無得点で、佐々木投手は勝ち投手の権利を手にできませんでした。