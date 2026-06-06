開催：2026.6.6

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 5 - 3 [ロイヤルズ]

MLBの試合が6日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとロイヤルズが対戦した。

ツインズの先発投手はゼビー・マシューズ、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。

1回表、3番 ビンセント・パスクアンティノ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 MIN 0-1 KC、5番 ジャック・カグリオン 2球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでロイヤルズ得点 MIN 0-2 KC

3回裏、2番 ブルックス・リー 初球を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでツインズ得点 MIN 1-2 KC

6回裏、2番 ブルックス・リー 初球を打ってライトスタンドへのホームランでツインズ得点 MIN 2-2 KC、4番 ジョシュア・ベル 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 MIN 3-2 KC、さらにライトが悪送球でツインズ得点 MIN 4-2 KC、ピッチャー マイケル・ワカがワイルドピッチでツインズ得点 MIN 5-2 KC

9回表、8番 マイケル・ガルシア 3球目を打ってショートゴロ 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 MIN 5-3 KC

試合は5対3でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのゼビー・マシューズで、ここまで2勝3敗0S。負け投手はロイヤルズのマイケル・ワカで、ここまで4勝4敗0S。ツインズのアダムズにセーブがつき、1勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-06 13:00:17 更新