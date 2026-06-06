なでしこジャパンの世界一奪還「宿命だと思っています」。内田篤人は信じている「戦いの路線には乗っているんじゃないか」
内田篤人は信じている。日本女子代表の可能性を。もう一度、世界の頂点へ。JFAの公式YouTubeチャンネルの「TeamCam」が、熱いメッセージを公開した。
狩野倫久監督が新たに率いる新生なでしこジャパンに、元日本代表のSBがコーチとして入閣。６月６日に行なわれる国際親善試合の南アフリカ戦に向けて始動したなか、ミーティングで内田コーチが挨拶した。
「こんにちは。コーチの内田です。今回、声をかけていただきました。そのためというか、僕が引退して思うことは、みなさんはやっぱり、なでしこは世界一を一回、取っているので、そこをもう一回、取りにいくのはもう宿命だと思っています。戦いの路線には乗っているんじゃないかなと思っています」
もちろん、簡単な道だとは考えていない。それでも「みなさんが競技しているレベルは、世界のレベル」と評する内田コーチは、「可能なチャレンジだと思っていますので、ぜひみなさんと一緒に戦いたい」と力をこめる。
「僕にできること、全力で取り組みますし、みなさんのサッカー人生に寄り添えるようなスタッフになれればなと思っています」
気合十分のサポートで、２度目の世界一を目ざすなでしこジャパンを下支えする。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「めちゃくちゃ可愛い」清水梨紗＆中川絵美里の楽しげな２ショット「とても素敵です」
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「こんにちは。コーチの内田です。今回、声をかけていただきました。そのためというか、僕が引退して思うことは、みなさんはやっぱり、なでしこは世界一を一回、取っているので、そこをもう一回、取りにいくのはもう宿命だと思っています。戦いの路線には乗っているんじゃないかなと思っています」
もちろん、簡単な道だとは考えていない。それでも「みなさんが競技しているレベルは、世界のレベル」と評する内田コーチは、「可能なチャレンジだと思っていますので、ぜひみなさんと一緒に戦いたい」と力をこめる。
「僕にできること、全力で取り組みますし、みなさんのサッカー人生に寄り添えるようなスタッフになれればなと思っています」
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構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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