バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は5日（日本時間6日）、カナダ・ケベックシティでプール1第1週が行われ、世界ランキング5位の女子日本代表は同16位のウクライナ代表と対戦。セットカウント3－1（25－20、16－25、25－16、25－20）で勝利し、2連勝を飾った。



■主力アタッカーが奮闘

前回大会4位の日本は、フェルハト・アクバシュ監督率いるチームが充実の陣容を揃え、優勝争いに絡む活躍も期待されている。初戦でフランス相手に逆転勝ちを収め、2戦目を迎えた。

高さを武器とするウクライナ相手にも、初戦に続いて攻撃陣が奮起した。主将の石川真佑がチーム最多の22得点を挙げると、アウトサイドヒッターの佐藤淑乃はブロックポイントも奪うなど19得点をマーク。和田由紀子も16得点を挙げる活躍で、日本の連勝に大きく貢献した。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う『Volleyball World』の公式Xは、「日本がさらにパワーアップ！見事なコンビネーションからサトウが中央を駆け抜けてフィニッシュを決めた」と、第3セットに決めた佐藤の一打を称賛。さらに、「またしても力強いパフォーマンスを見せ、重要な勝利を収めて、日本チームにさらなる勢いをもたらした」と振り返っている。

開幕2連勝を飾った日本は、6日（同7日）に世界ランキング10位のドイツ、7日（同8日）に同11位のカナダと対戦する。2大会ぶりのメダル獲得を狙う中、順調なスタートを切った日本のカナダラウンドでの連勝は続くのか。その戦いぶりに注目が集まる。



