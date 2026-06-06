プロボクシング元ＷＢＣ世界ミニマム級王者の重岡優大氏（２９）が、６日に愛知県国際展示場で行われた興行「３１５０ＦＩＧＨＴ １０」で、自身が熊本市内で経営しているカフェ「Ｓｈｉｎｏｎｏｍｅ ｃｏｆｆｅｅ」を出店。優大氏が思いを込めて淹れたコーヒーを求めて、ボクシングファンが行列を作った。

優大氏は会場に到着すると、リングに上がりシャドーボクシング。「やばい、マジ試合がしたくなった。（現役最後の対戦相手となった）ジェルサエム呼んでよ」とジョーク交じりに笑顔を見せた。

優大氏の弟で前ＩＢＦ世界同級王者の重岡銀次朗氏（２６）が昨年５月２４日の世界戦後に急性右硬膜下血腫のため開頭手術を受け、同年８月６日に熊本県内の病院に転院。優大氏は同月１３日、銀次朗氏を支えていくために現役引退を表明。今年２月２４日に「銀次朗の居場所を作りたい」と「Ｓｈｉｎｏｎｏｍｅ ｃｏｆｆｅｅ」をオープンした。銀次朗氏は３月に退院し、優大氏はサポートを続けている。

愛知県国際展示場は、昨年３月に行われたジェルサエム戦の会場でもある。「会場にくると違う思いがある。『銀（銀次朗氏）がめっちゃサポートしてくれたな』と銀のことを思い出して、ちょっと泣きそうになっちゃった。めっちゃ銀の思い出が詰まっている。すごい銀に会いたくなった。毎日一緒にいるとそんなことは思わないが、昔のボクサーだった時の銀が蘇るんで」と銀次朗氏に思いをはせた。

会場では、オリジナルブレンド豆（サイン入りカード付き）も先行販売。「やっぱりボクシングファンに一番最初に飲んでもらわないと。特にここの会場で一番最初に豆を販売したかったんで」と目を輝かせていた。