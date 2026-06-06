タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時）が６日に放送され、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏と妻で元女優の里紗さんが出演した。

石原氏夫妻は５月３０日放送回から２週連続で出演。この日は神奈川・葉山の窓から相模湾が広がる石原氏の自宅を藤本らが訪れた。

そこで「ミキティピッタリング」と題して同じ質問に対して夫婦の絆で解答をピッタリあわせられるか、それぞれ画用紙に書いて解答するクイズ形式でトークが進められた。

「プロポーズの場所は？」の質問に２人は「高輪プリンスホテル」とピッタリ解答。同ホテル内のレストランで伸晃氏は「２人でフランス料理を食べながら、私は船乗りでねヨットに乗っているから。ヨットって真っすぐ進まない。『どっち行っちゃうかわからないけどついてきてくれよ』と」とプロポーズの言葉を明かした。

これに庄司は「おしゃれですね〜」。伸晃氏も「おしゃれでしょう？よしっと思って顔を見たらＯＫが出た」と語ると、里紗さんは「さんざんその前に指輪のサイズとか…」とバレバレだったことをぶっちゃけ。庄司は「へたくそだな！」と、大笑いしていた。