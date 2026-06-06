女優の三田寛子が、６日までに自身のＳＮＳを更新。息子で歌舞伎俳優の中村橋之助の新妻で元乃木坂４６の女優・能條愛未との２ショットを披露した。

インスタグラムに「ひまわりの様なかわいいお嫁さんが 歌舞伎役者の妻として初めての初日を迎えました」と書き出すと、和服姿で能條と並んだ２ショットをアップ。「今日は橋之助が『仮名手本忠臣蔵』五、六段目の勘平という大役を初役でつとめる公演 知らない世界 知っていて『当たり前』とされるのに 何を知らないのかさえわからない そんな中で彼女が毎日笑っている それがどれだけすごいことか これからも私にはわかるつもりなので全力で応援したいです」と能條を応援する旨をつづり、「この家に来てくれたこと、息子と並んで歩いてくれること、ありがとう」と能條に感謝の言葉をおくった。

この投稿には「初日おめでとうございます」「お２人とも最高です」「かわいいお嫁さんも、かわいいお義母さまでお喜びかと思います」「お嫁さんの気持ちが一番わかるのが寛子ちゃんなので こうして味方になってくれるだけでお嫁さんにはどれほど心強いか。寛子ちゃんにしかできないことですね」「寛子さんの優しく力強いサポートあっての事かと…きっと『そんな事ないですよぉ…』と笑って仰ると思うのですが、こんなお義母様がいらしてお嫁さんも本当に心強いと思います」などの声が寄せられている。

橋之助と能條は５月３０日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界、芸能界を中心に約１０００人が祝福に駆け付けた。能條は歌舞伎俳優の妻として「おかみさん修業」に励んでおり、お手本となる義母・三田について「とにかく明るい、太陽のような母。私にとっては憧れ。お母さんとしても、歌舞伎役者の奥様としても、本当にパーフェクトで素晴らしすぎる。ちょっとずつ母のようになれたら、うれしい」と明かしていた。