◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第２日（５日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

第２ラウンドが行われ、４２位で出た山下美夢有（花王）は４バーディー、４ボギーの７１で回り、通算１オーバーの２２位に浮上した。「前半でバーディーを取れたので流れは良かったけど、後半に入って落とす展開になってしまった。耐えたかったけど、練習通りのスイングができていなかった」と悔しそうな表情を浮かべた。

６番パー３のティーショットはグリーン奥の傾斜を使って３メートルに寄せ、７番では８メートル近いパットを沈めて連続バーディーを奪った。９番では３メートル強のスライスラインを決めきり、１アンダーで折り返した。後半は２つのボギーを喫したが、１４番パー３でグリーン右手前のバンカーから寄せてパーを拾うなど粘りのプレーを続けた。「フォローの風は全然（球が）止まらなかったし、本当に難しいピンポジションでもあった。ショットの安定性をもう一回見直して、もう少し狙い打ちできるようにしていきたい」と口にした。

トップと５打差で週末を迎える。「１ホールも気が抜けないので、気を引き締めて。ショットもそうだし、安定してパットが決まれば順位も上がると思う。今日の反省点をもう一回見直して、明日からは上位で戦えるように頑張りたい」。昨年のＡＩＧ全英女子オープンに続くメジャー２勝目へ、食らいつく。