磯村勇斗＆末澤誠也＆綾野剛、静かな“狂気”の幕開け 映画『mentor』場面写真が初公開
俳優・磯村勇斗とAぇ! groupの末澤誠也がW主演を務める映画『mentor』（10月16日公開）の場面写真が初公開された。生々しい人間の業や心模様を容赦なく描き、観るものの感情をジェットコースターのごとく振り回していく吉田恵輔監督（※吉＝つちよし）作品ならではの世界観が溶け込んだシーンが収められている。
【動画】笑顔が増える拓海（末澤）と、不安定さが増す龍之介（磯村）、表情を失くす埜本（綾野）の静かな狂気が映し出された特報映像
今作は、過去に囚われたまま大人になった2人の青年と、2人の運命を静かに、しかし確実に狂わせていく“メンター”の存在を描く、新感覚エンターテインメント。磯村は益子龍之介、今作が個人として初の映画主演となる末澤は上谷拓海、龍之介と拓海の過去と現在をつなぐ、物語の鍵を握る存在・埜本潤を綾野剛が演じる。
少年時代に起こしてしまった花火遊びの火事をきっかけに、人生が大きく変わってしまった龍之介と拓海。時間とともに記憶を閉じて、アーチェリーのオリンピック選手を目指すという、輝かしい夢を追いかける龍之介。対して、普通の人生を諦め、幸せや喜びからは距離を取り、空虚な毎日をただただやり過ごす拓海。同じ罪を背負いながらも、対照的な2人の現在を赤裸々に映した写真が到着した。
加えて、その火災により大切な妻と子供を奪われてしまった埜本。顔の半分は火傷で皮膚がただれ痛々しい顔に浮かぶのは、2人への復讐の炎かと思いきや、意外にも穏やかな表情にも見える心の底が読めないミステリアスなたたずまいが印象的だ。
交わるはずのなかった3人が再会した時、一体どのような暴走が始まるのか。息をのむようなヒリヒリとした緊迫感と、静かな“狂気”の幕開けを予感させる3枚となっている。
さらに、本作の特典付きムビチケ前売券が12日より発売が決定。ムビチケカード購入特典には、数量限定となる「mentor」オリジナルロゴステッカー、ムビチケオンライン券購入者には全員がダウンロードできるスマホ壁紙をプレゼントされる。
【動画】笑顔が増える拓海（末澤）と、不安定さが増す龍之介（磯村）、表情を失くす埜本（綾野）の静かな狂気が映し出された特報映像
今作は、過去に囚われたまま大人になった2人の青年と、2人の運命を静かに、しかし確実に狂わせていく“メンター”の存在を描く、新感覚エンターテインメント。磯村は益子龍之介、今作が個人として初の映画主演となる末澤は上谷拓海、龍之介と拓海の過去と現在をつなぐ、物語の鍵を握る存在・埜本潤を綾野剛が演じる。
加えて、その火災により大切な妻と子供を奪われてしまった埜本。顔の半分は火傷で皮膚がただれ痛々しい顔に浮かぶのは、2人への復讐の炎かと思いきや、意外にも穏やかな表情にも見える心の底が読めないミステリアスなたたずまいが印象的だ。
交わるはずのなかった3人が再会した時、一体どのような暴走が始まるのか。息をのむようなヒリヒリとした緊迫感と、静かな“狂気”の幕開けを予感させる3枚となっている。
さらに、本作の特典付きムビチケ前売券が12日より発売が決定。ムビチケカード購入特典には、数量限定となる「mentor」オリジナルロゴステッカー、ムビチケオンライン券購入者には全員がダウンロードできるスマホ壁紙をプレゼントされる。