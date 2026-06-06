歌手の和田アキ子（76）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。11日開幕のサッカーW杯北中米大会を前に、リスナーに呼びかけた。

オープニングトーク中、サッカーW杯北中米大会について言及。「何となく見る側にしてみれば、いい時間帯ですよ。夜中とか、あまりにも早朝とかじゃなくて。これは楽しみですよ」と期待を寄せた和田。「本当に、どんな結果になっても、本当にみんな一生懸命やっているってことを忘れないで。どんな結果になっても“ありがとう”っていう気持ちを」と話した。

この春のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）でも選手への誹謗（ひぼう）中傷も問題となったことに触れ、「“なんだ応援してんのに裏切りやがって”とかね、違うでしょう。誰も負けたいと思って試合なんかしていない」とキッパリ。

「勝ってほしいとは思うのはしょうがない」としつつも「そういうことじゃなくて、やっぱり日本を代表して行っているっていうのはやっぱりみんなで“ありがとう、頑張って”って言って。帰ってきたら“お疲れさん”っていうぐらいの気持ちじゃないとね。みんなで応援しましょうよ」と呼びかけた。