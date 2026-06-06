整理収納のプロがもらって大正解！キッチンがすっきり片付く「ふるさと納税返礼品」3選

整理収納アドバイザーのhanaです。ふるさと納税の返礼品というと、お肉や果物等の食品が人気ですよね。でも実は、毎日の暮らしに役立つキッチン用品も充実しています。ただし、便利そう！だけで増やすと、収納場所を圧迫することも。そこで今回は、整理収納のプロ目線で選ぶ、キッチンが整う返礼品を3つ紹介します。

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「重ねられる食器」で食器棚をすっきり使いやすく

食器は、ふるさと納税の返礼品の中でも選ぶのが楽しいアイテム。地域ならではの焼き物や、食卓を華やかにしてくれる器など、魅力的なものがたくさんあります。

ただし、食器は増えすぎると食器棚がごちゃつきやすくなります。見た目が素敵でも、形が特殊で重ねにくかったり、普段の食卓で使いにくかったりすると、いつの間にか棚の奥にしまい込んでしまうことも。

そこで、整理収納のプロ目線で選ぶポイントは、重ねやすさです。

同じ形で重ねられる食器なら、限られたスペースにもすっきり収まり、出し入れもスムーズ。家族分をそろえてもかさ張らず、毎日の食卓で気軽に使うことができます。

また、和食にも洋食にも合わせやすいデザインを選ぶと、使い回ししやすく、いろいろな料理に対応できるので、食器棚が整いやすくなりますよ。

返礼品で食器を選ぶときは、デザインだけでなく、「今の食器棚に収まるか」「重ねて収納できるか」「多用途に使えるか」を意識してみることをおすすめします。

「お手入れしやすい包丁・キッチン鋏」で清潔に管理

包丁やキッチン鋏は、毎日の調理で欠かせない道具。ふるさと納税返礼品では、こうしたキッチンツールも豊富にあるので、買い替えにおすすめです。

選び方のポイントは、使用頻度が高いからこそ、使いやすさだけでなく、お手入れのしやすさにも注目すること。

たとえば、筆者が5年前に選んだ「関孫六の鍛造オールステンレスキッチン鋏」は、分解できるので刃の重なり部分まで洗えて、食洗機にも対応。清潔に管理できるので、今もわが家のキッチンの一軍アイテムです。

また包丁を選ぶなら、刃と柄が一体化したオールステンレスの包丁が、汚れが溜まりづらくお手入れしやすいのでおすすめ。

筆者は、「関孫六の10000ST三徳包丁165mm」を使用してますが、切れ味はもちろん、食洗機にも対応しているので清潔に管理できています。

返礼品で包丁やキッチン鋏を選ぶときは、「使い勝手」と「お手入れのしやすさ」を意識すると、キッチンが整いやすくなります。

「長く使える鍋」で買い足しを減らすキッチンに

鍋は、キッチン用品の中でも収納スペースを取るアイテム。大きさも重さもあるため、なんとなく増やしてしまうと、コンロ下がいっぱいになり、使いづらくなってしまいます。

だからこそ、鍋を選ぶときは、使い勝手だけではなく、長く使えるかどうかも大切にしたいところです。

そこでおすすめは、ジオ・プロダクトの鍋。筆者は、10年近く前に返礼品で選び、今も毎日愛用しています。

ジオ・プロダクトは、密閉性が高く、無水調理にも対応。熱伝導率が高い割には軽量で、15年保証などのアフターサポートが充実しているのも魅力です。

長く使えるものを選ぶことは、買い替えや買い足しの頻度を減らし、キッチン用品を必要以上に増やさないことにもつながります。重くて出番が少ない鍋、サイズが使いにくい鍋、焦げつきやすくなった鍋があれば、返礼品をきっかけに入れ替えを検討すると良いでしょう。

返礼品で鍋を選ぶときは、「置き場所はあるか」と「長く使えるか」を意識すると、収納スペースを圧迫せず、整ったキッチンを保ちやすくなります。

返礼品選びは、キッチンを整えるきっかけに

今回は、キッチンが整うふるさと納税返礼品を紹介しました。

ふるさと納税の返礼品は、お得さや見た目の魅力だけで選びたくなりますが、キッチン用品を選ぶときは、収納や管理のしやすさも大切です。

重ねられる食器は、食器棚をすっきり使いやすく。

お手入れしやすい包丁やキッチン鋏は、毎日の調理道具を清潔に管理しやすく。

長く使える鍋は、買い足しを減らし、すっきりとしたキッチンづくりに役立ちます。

返礼品は「もらって終わり」ではなく、毎日の暮らしの中で使ってこそ価値のあるもの。収納場所や使う頻度、今あるものとの入れ替えまで考えて選ぶことで、キッチンはもっと使いやすくなり、整いますよ。

返礼品選びをきっかけに、キッチンの使いやすさを見直してみてくださいね。

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