100均で700円って…と思ったけど買って良かった！1つで6役こなす！名品レベルの優秀工具

家具の組み立てやちょっとした修理など、日常で工具が必要なシーンって意外とありますよね。ただ、たくさんの工具を揃えるのは大変だし、収納するスペースもない…。そんな悩みを解消してくれる便利な工具をダイソーで発見しました！1つで6役こなす優秀なラジオペンチ。700円とややお高めですが買って良かったです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：多機能ラジオペンチ

価格：￥770（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480947075

これ1つで6役こなす！ダイソーの『多機能ラジオペンチ』が凄い！

家具の組み立てや修理など、日常でちょっとした工具が必要なシーンって多々ありますよね。ただ、工具にもさまざまな種類があるので、全部揃えるのは大変…。

そんな悩みを解消しつつ、便利に使える工具『多機能ラジオペンチ』をダイソーの工具売り場で発見しました。価格は770円（税込）とややお高めですが、買って良かったと思える優秀アイテムだったんです！

このラジオペンチは、1つで6役こなす多機能さが魅力。

プライヤー、ワイヤーストリッパーに加えて、SサイズとLサイズの六角ソケット付きで、六角ボルトやナットの開け閉めにも対応することができます。

さらに、ワイヤーカッターと圧着ペンチも付いています。これ1つあれば、家庭でのちょっとした作業に対応できます！

専用工具要らずでスマートに作業ができる！

プライヤー部分の先端にはギザギザとした細かい溝が付いているので、金属製品をがっちり掴めます。表面が滑らかで滑りやすいものも、しっかり掴めるのでストレスを感じません。

硬くて緩めにくい六角ボルトもラクラク。正直、これがかなり凄いです！

しっかりと固定して回せるので専用工具要らず。別の工具に持ち替える必要がなく、スマートに作業することが可能です。

グリップが滑りにくくなっているのもポイント。手で握った時に安定感があり、馴染みも良いです。

工具をあれこれ揃えたくない、保管スペースがない…そういった悩みを抱える賃貸暮らしの方にピッタリな工具でした！

今回は、ダイソーの『多機能ラジオペンチ』をご紹介しました。ダイソーには他にもたくさんの工具が揃っているので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。