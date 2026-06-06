100均にこんな本格的なの売ってるんだ…300円だけど飛びついた！やわらか〜い専用ケース

プールやジムに通っていると、水中メガネの保管方法に意外と悩むことがあります。購入時のケースを使い続けていると、出し入れしづらかったり、水が残りやすかったりすることも。ダイソーにあるシリコーンタイプの専用ケースは、やわらかい素材で開閉がしやすく、ゴーグルを傷や擦れから守りながら保管できるのが便利です。

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商品情報

商品名：水中メガネケース

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480725062

ゴーグルに専用ケースは必要？購入時パッケージとの違いをチェック！ダイソーの『水中メガネケース』

水泳のときに着用することが多いゴーグル。筆者は購入時のパッケージをそのまま収納ケース代わりに使っていたこともありますが、いくつか不便だなと感じる点も。

蓋と本体のかみ合わせがいまひとつだったり、中で動いてレンズ同士がカチャカチャ擦れて傷付くのが心配だったり、濡れたまま収納した際の水切れが気になることがありました。

そんな中、ダイソーのスポーツグッズ売り場で見つけたのが『水中メガネケース』です。結論からいうと、出し入れや保管のしやすさを重視するなら専用ケースはかなり扱いやすく感じました。

材質はシリコーンゴム。ケース全体がやわらかいため、収納時にゴーグル同士やケースとの擦れが気になりにくい作りです。持ち運び時のちょっとした衝撃やキズ対策にもなりそう。

片手でもラクに開閉できる！大きめサイズで出し入れしやすい！

本体をぐっと握ると切れ目が開き、そのままゴーグルをポンと入れられます。指を離すと自然に閉じるので、ファスナーを開け閉めする手間がありません。

手持ちのゴーグルを収納してみると、かなり余裕のあるサイズ感でした。レンズやベルトを無理に折り曲げずに入れられるので、急いでいるときもスムーズです。

ケース上部に輪っかが付いているため、フックなどに掛けて保管することも可能。使用後は吊るすようにすれば、棚やバッグの中を探し回る手間を減らせます。

下部には通気穴もあり、水が溜まりにくい構造です。濡れたまま収納しても水が抜けやすく、乾燥もしやすくなっています。

ただ、通気穴の数はそれほど多くありません。こうしたシリコーン製のケースというと、メッシュ構造になっているものも多いため、その点は少し気になりました。

また、サイズ感がやや大きめなので、様々な形状のゴーグルに対応しやすい反面、できるだけコンパクトに持ち歩きたい人には少し大きく感じるかもしれません。

とはいえ、出し入れのしやすさや保管のしやすさは十分魅力的です。300円という価格を考えると、ゴーグルを専用ケースで管理したい人には満足度の高い商品ではないでしょうか。

今回は、ダイソーの『水中メガネケース』をご紹介しました。管理のしやすさを重視する人には相性の良いケースだと思います。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。