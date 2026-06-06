100均で見つけたそっくりさんが優秀！「本物より気軽に使える！」猫舌にもうれしい海外風食器

セリアをパトロールしていると、韓国の土鍋風食器が売られていて驚きました！ポリプロピレン製で軽くて扱いやすく、気軽に使えるのがGOOD。本物の韓国風土鍋のように調理はできませんが、盛り付けるだけで雰囲気を存分に楽しめますよ！保温性がないので、猫舌さんにも使いやすくておすすめです。

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商品情報

商品名：韓国土鍋風食器 15.3cm

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：直径15.3×高さ7.2cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4571196329481

セリアの『韓国土鍋風食器 15.3cm』本物のトゥッペギとの違いは？

今回ご紹介するのは、セリアの食器売り場で見つけた『韓国土鍋風食器 15.3cm』。韓国料理屋さんでよく見かける、ポリプロピレン製のトゥッペギ風の器です。

トゥッペギとは、チゲやスープなどを調理し、そのまま食卓にも出せる韓国の土鍋のこと。こちらはオーブンやオーブンレンジ、直火、IHの使用は不可となっており、調理には向きませんが雰囲気を手軽に楽しむことができます！

電子レンジでの使用は可能ですが、油分や糖分を多く含む食品の加熱は避けることが推奨されています。

スープだけでなく、どんぶりとしてもおすすめです。キリッとした黒で、料理を引き立ててくれます。

また、本物の土鍋よりも軽いのもポイント。扱いやすく、いつでも気軽に使えるのが嬉しいです。

サイズは約直径15.3×高さ7.2cm。一人前にちょうどいいサイズ感です。

ただ、本物の土鍋のような保温性はありません。ですが、猫舌な筆者にとっては、保温性がなくても全然アリだなと思います◎

雰囲気だけを味わえる食器でも、たった110円（税込）で買えることに感動しました！

セリアの『ビビンバ鍋風食器 18cm』は手入れが楽で雰囲気も楽しめる！

同じくセリアで見つけた『ビビンバ鍋風食器 18cm』もおすすめ。ビビンバの石鍋風デザインの食器です。

本物の石鍋はお手入れが難しいうえ重くて扱いが大変ですよね。この食器なら、見た目だけでも手軽に雰囲気を楽しむことができます！

淡い色合いで、鮮やかな食材が映えて見栄えバッチリ！深さがあるので、丼ものなどの盛り付けにもぴったりです。

オーブンやオーブンレンジ、直火、IHの使用は不可ですが、電子レンジの使用が可能なのも嬉しい限り。

今回は、セリアで見つけた韓国風食器『韓国土鍋風食器 15.3cm』と『ビビンバ鍋風食器 18cm』をご紹介しました。

いつもの料理もこの食器に盛り付けるだけで、一気に本場の雰囲気に近付くこと間違いなし！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。