「全く点を取られる気配がない」阪神→日本ハムトレード移籍 ”勝負左腕”圧巻の1.02にファン脱帽「安定感、半端ない」「良い補強できたな」
島本の安定感あるピッチングが光る（C）産経新聞社
日本ハムは6月5日のヤクルト戦（神宮）に延長戦の末に3−1と勝利。
相手先発左腕の山野太一が9回3安打1失点と力投を見せ、打線も攻めあぐねる中、延長11回に入り先頭の水野達稀が抑えのホセ・キハダから決勝の右越えソロを放った。
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チームは2連勝で5割復帰を果たしたが、ゲームで大きかったのは救援陣の踏ん張りにもあった。
7回1失点で先発の福島蓮が降板した後は8回から田中正義、9回から島本浩也とつなぎ点を与えなかった。
特に3番手で登板した救援左腕の島本は2試合連続の登板。先頭のホセ・オスナに安打を許し無死一塁としたが、最後は一死一塁から長岡秀樹をストレートで併殺打に打ち取り、仕事を果たした。
昨オフに伏見寅威との交換トレードでチームに合流。今期はここまで22試合に登坂、1勝11ホールド、1セーブ、防御率1.02と安定感あふれるピッチングでブルペンを支えている。
この島本のピッチングにはファンの間からも「安定感、半端ない」「全く点を取られる気配がない」「本当に来てくれてありがとう」「良い補強できたな」「渋さある仕事人」など好投をたたえる声が多く出ている。
島本といえば、福知山成美高から2010年育成ドラフト2位で阪神に入団。19年には63試合登板とチームを支えた。阪神在籍中にはトミー・ジョン手術も受け、育成契約から再び支配下に上がってくるなど、苦難を乗り越えてきた。
先に甲子園で登坂したときには、古巣の阪神ファンからも惜しみなく拍手を送られたことも話題を集めた。新天地でもまだまだ腕を振り続ける。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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