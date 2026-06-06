◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス第２日（６日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

最終組は前半を終了した。

ツアー１勝の木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）、同２勝の川岸史果（加賀電子）、初勝利を狙う福山恵梨（松辰）、中沢瑠来（るな、ゴルフ５）の４人が通算４アンダーで首位に並ぶ。

３６歳の木戸は２０１２年のサマンサタバサレディース以来、ツアー史上最長となる１４年ぶりのブランク優勝を目指し、残り２７ホールを戦う。

１打差の５位に先週のリゾートトラストレディスでプレーオフの末、惜敗した吉沢柚月（ゆづき、三菱電機）をはじめ、吉田鈴（りん、大東建託）、山本景子（ゴルフ５）が追う。

第１日に首位タイだった１８歳の女子高生アマ戸高玲奈（ルネサンス高３年）は前半９ホールでスコアをひとつ落とし、通算１アンダーに後退したが、首位と３打差の１２位とぎりぎりで踏ん張っている。

首位と２打差以内に１１人、３打差以内に２２人がひしめく大混戦となっている。

同週開催の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）にメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位の河本結（リコー）をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が参戦し、ヨネックスレディスにはランク上位選手の多くが不在。その影響もあり、第１日はツアー優勝経験者の三ヶ島かな（ランテック）、川岸、木戸。未勝利の福山、吉田、皆吉愛寿香（あすか）。さらにアマチュアの戸高の７人が首位に並んだ。１９８８年のツアー制度施行後、第１ラウンド終了時点で首位タイの人数が最も多かったのは８人（１９９１年東海クラシック雪印レディース）。今回、２番目の第１ラウンド首位タイの「渋滞」となった。

第２ラウンドも大混戦は続いている。