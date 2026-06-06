11日開幕のサッカーW杯北中米大会に臨む日本代表は5日（日本時間6日）、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで全体練習を行い、冒頭の約15分間を報道陣に公開した。サポートプレーヤーとして同行が決まったDF吉田麻也（ギャラクシー）は、この日から再合流した。

先月31日の壮行試合アイスランド戦までの1週間限定で代表復帰を果たし、先発した同戦で花道をつくられて交代した前主将。自宅にあるロサンゼルスに一度戻り、わずか6日後にモンテレイ入りした。

「あれだけ（盛大に）送り出されて、よくおめおめと帰ってきたなという気持ちですね」と笑いを誘いつつ、「この合宿からは自分が後方からサポートしていかないといけない。メキシコ、アメリカに来れば自分の経験がより生きると思っている。日本以上に自分のピッチ外での役割が増えるんと思っているし、そこで貢献できると思う」と森保ジャパンに心血を注ぐ思いを熱弁。「ちなみに僕が来たのは航の代わりじゃないですよ」と、別調整が続いている遠藤の代役ではないことを強調した。

自身が初出場した14年ブラジル大会はMF本田圭佑が「優勝」を公言して臨んだ。「本田さんがそういう発言をまずして、その言葉に引っ張られて自分たちが何とか付いて行くという感じだったけれど、今はいろんな選手がいろんな経験をして、また違った形の発言。一概に比較はできないけれど、少なくとも最初の本田圭佑の発言が今に続いていると思う。監督もいつも言っていますけど、そういうのをつないでいくという意味では、うまくつながってきているんじゃないかと思う」。

前評判の高かった当時は1次リーグ敗退。その教訓を後輩たちに伝える立場として「一歩一歩ですよ。初戦がもちろん一番大事だし、その後はラウンド32もある。16はもちろん越えなきゃいけないところ。勇気と謙虚さ、両方持たなきゃいけない。今のところ、よく引き締めながらやっていると思う」と言葉に力を込めた。