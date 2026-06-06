「峰不二子になるまで終われません」人気タレント、ダイエット1日目の姿を披露「チワハラに遭いながら」
「峰不二子になるまで終われません」人気タレント、ダイエット1日目の姿を披露「チワハラに遭いながら」
マルチタレントの阿波みなみさんは6月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエット1日目の姿を披露しました。
【写真】阿波みなみのダイエット1日目
「チワハラに遭いながらのダイエットなん？」阿波さんは「峰不二子になるまで終われません #1日目」とつづり、自身の写真を2枚載せています。1枚目は布団の上で腹筋をしている苦しそうな表情。愛犬がその上に乗って心配そうに見つめています。2枚目では愛犬が顔をペロペロとなめており、阿波さんはもん絶。
ファンからは、「峰不二子みたいなワンちゃん」「そのままでも充分魅力的だけどなぁ」「頑張るんやで」「来世までには…いける？」「邪魔されてて草」「ファイトです！」「約束ですよ」「チワハラに遭いながらのダイエットなん？」「犬かわいい」「1日目でこれかー」など、さまざまな声が上がりました。
ダイエットを始めた理由を明かす4日の投稿で「痩せるのは健康のためでもあるんだけど 肺炎になって改めて気付かされたのよね、健康的な体を維持するのが大切なことに」と、ダイエットを始めた理由を明かしていた阿波さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
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