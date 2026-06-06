梅雨に行きたいと思う「宮城県の旅行先」ランキング！ 2位「松島町」を抑えた1位は？【2026年調査】
長雨が続いて気持ちまで沈みがちな時期は、視界いっぱいに広がる美しい青空と澄んだ空気に癒やされる旅の計画がおすすめです。雨を忘れさせてくれるほどの開放感に満ちた、初夏に一度は訪れてみたい憧れのエリアをピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年5月25日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「宮城県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「雨や曇りの日でも海と島々の景色が幻想的に見えると聞いたからです。晴れの日とは違う落ち着いた雰囲気が楽しめそうで、梅雨でも魅力が損なわれない場所だと思いました。観光船もあるため、天候が悪くても楽しめる点も良いと感じました」（40代男性／北海道）、「梅雨でも見栄え良さそうだから」（40代男性／大阪府）、「雨や霧がかかった松島湾は風情があって、日本三景らしい静かな美しさを感じられ、遊覧船や海鮮グルメも楽しめて、梅雨旅との相性が良いからです」（60代女性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは、「屋内商業施設やアーケード街が充実しているため、梅雨の雨の日でも天気を気にせず買い物や観光を楽しめるからです」（40代女性／鹿児島県）、「美味しい牛タンを食べたいから」（30代女性／神奈川県）、「雨で遠くまで行けなくとも、駅周辺を軽く歩くだけで地元のグルメを楽しめる」（20代女性／福島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年5月25日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、梅雨に行きたいと思う「宮城県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：松島町／45票2位に選ばれたのは、日本三景の一つとして名高い「松島町」です。大小260余りの島々が松島湾に浮かぶ絶景地で、梅雨の時期に霧や雨に煙る松島湾は、まるで一幅の水墨画のような幽玄な美しさを見せます。瑞巌寺や円通院などの歴史ある名刹も多く、雨に濡れる新緑の庭園を眺めながら静かな時間を過ごせます。
回答者からは、「雨や曇りの日でも海と島々の景色が幻想的に見えると聞いたからです。晴れの日とは違う落ち着いた雰囲気が楽しめそうで、梅雨でも魅力が損なわれない場所だと思いました。観光船もあるため、天候が悪くても楽しめる点も良いと感じました」（40代男性／北海道）、「梅雨でも見栄え良さそうだから」（40代男性／大阪府）、「雨や霧がかかった松島湾は風情があって、日本三景らしい静かな美しさを感じられ、遊覧船や海鮮グルメも楽しめて、梅雨旅との相性が良いからです」（60代女性／愛知県）といったコメントがありました。
1位：仙台市／105票圧倒的な得票数で1位に輝いたのは、東北最大の都市である「仙台市」です。「杜の都」と呼ばれる通り、梅雨時期は街の至る所で美しい青葉や新緑が映えます。さらに、大型ショッピングモールやアーケード街、博物館や水族館など、雨の日でも天候を気にせず快適に移動・観光できる屋内スポットが充実している点が大きな魅力です。
回答者からは、「屋内商業施設やアーケード街が充実しているため、梅雨の雨の日でも天気を気にせず買い物や観光を楽しめるからです」（40代女性／鹿児島県）、「美味しい牛タンを食べたいから」（30代女性／神奈川県）、「雨で遠くまで行けなくとも、駅周辺を軽く歩くだけで地元のグルメを楽しめる」（20代女性／福島県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)