「自炊したくない」物価高で毎月5万円赤字・60代夫婦の年金生活
All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年1月16日に回答があった京都府在住63歳の投稿者のケースをご紹介します。
年齢：63歳
居住地：京都府
家族構成：本人、配偶者（67歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：アルバイト
リタイア前の年収：不明
現在の預貯金：500万円
リスク資産：なし
ひと月当たりの現在の収入は、「年金20万円、自分の労働収入10万円」の合計30万円。対して月の生活費は「食費6万円、住居費10万円、光熱費3万円、通信費1万円、日用品費1万円、保険料1万円、交際費1万円、車関連費2万円」とあり、合計25万円ほど。
基本的な生活費は収入の範囲内で賄えているようですが、そのほかの支出が積み重なり結局のところ「月5万円ほどの赤字」だと言います。
税金や社会保険料についても、「介護保険料が高い。年齢を重ねて毎月こんなに出費があると生きられない」と感じていると言います。
そのため、生活費が足りない月は「貯金を切り崩して生活している」そうです。
最後に今の生活について「想像以上に年金が少なく、物価高でどうにもならない状態が続いている」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
投稿者プロフィールペンネーム：西田
年齢：63歳
居住地：京都府
家族構成：本人、配偶者（67歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
リタイア前の雇用形態：アルバイト
リタイア前の年収：不明
現在の預貯金：500万円
リスク資産：なし
支出が積み重なり月5万円ほどの赤字年金生活で貯金ができているか、の問いに「あまり貯金できていない」と回答した西田さん。
ひと月当たりの現在の収入は、「年金20万円、自分の労働収入10万円」の合計30万円。対して月の生活費は「食費6万円、住居費10万円、光熱費3万円、通信費1万円、日用品費1万円、保険料1万円、交際費1万円、車関連費2万円」とあり、合計25万円ほど。
基本的な生活費は収入の範囲内で賄えているようですが、そのほかの支出が積み重なり結局のところ「月5万円ほどの赤字」だと言います。
毎月こんなに出費があると生きられない年金生活では、思ったよりも「交際費」にはお金がかかっていないとのことですが、物価高（インフレ）の影響については、「生活に影響が出るぐらい、全てのものが高くなった」と投稿者。
税金や社会保険料についても、「介護保険料が高い。年齢を重ねて毎月こんなに出費があると生きられない」と感じていると言います。
そのため、生活費が足りない月は「貯金を切り崩して生活している」そうです。
スーパーで、夕方に値下げされている出来合いのものを買っている普段の暮らしについて伺うと、「自炊の方が安いとは思うが、作るのが嫌でストレス。どうにもしたくないので、スーパーで夕方に値下げされている出来合いのものを買っている」と回答。
最後に今の生活について「想像以上に年金が少なく、物価高でどうにもならない状態が続いている」と語られていました。
※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています
※エピソードは投稿者の当時のものです
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)