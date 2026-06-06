「現実味を帯びてきた」“韓国の至宝”がスペイン強豪へ移籍の可能性。現地大手紙が報道「環境を変えることが最善と確信」
パリ・サンジェルマンに所属する“韓国の至宝”イ・ガンインに、移籍の可能性が浮上しているようだ。現地６月５日、スペインの大手紙『MARCA』が伝えている。
同メディアによれば、以前にも韓国代表MFの獲得を狙っていたスペインの強豪アトレティコ・マドリーが、再び関心を示しているという。
「アトレティコ・マドリーは今年１月にパリ・サンジェルマンの意向なしに、このクラブから選手を引き抜くのがいかに難しいかを身をもって痛感したが、状況が一変した現在、イ・ガンインの獲得がついに現実味を帯びてきた。実際、彼の移籍金は2500万ユーロ前後でまとまる可能性がある」
現在、パリSGは交渉に応じる姿勢を見せているようで、イ・ガンイン自身も移籍に前向きなのかもしれない。
「イ・ガンインはチャンピオンズリーグ王者のチームでの出場機会の少なさから、キャリアのためには環境を変えることが最善と確信している。彼はチャンピオンズリーグ準々決勝のリバプール戦のファーストレグで12分間プレーして以降、１分も出場していない」
また、25歳のレフティがA・マドリーに加入する場合、チームの強化以外にもメリットがあると伝えた。
「イ・ガンインの加入は、チームのレベルアップと（ディエゴ・）シメオネ監督にとって希少なドリブラーの獲得といったメリットに加え、韓国における彼の存在感の点で、戦略的にも大きな価値を持つだろう。アジア市場におけるイ・ガンインのスポンサーへの訴求力は、最終的に2500万ユーロの移籍金が『お買い得』なものになる可能性を秘めている」
イ・ガンインとパリSGの現行契約は、2028年６月まで。その去就に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！
同メディアによれば、以前にも韓国代表MFの獲得を狙っていたスペインの強豪アトレティコ・マドリーが、再び関心を示しているという。
「アトレティコ・マドリーは今年１月にパリ・サンジェルマンの意向なしに、このクラブから選手を引き抜くのがいかに難しいかを身をもって痛感したが、状況が一変した現在、イ・ガンインの獲得がついに現実味を帯びてきた。実際、彼の移籍金は2500万ユーロ前後でまとまる可能性がある」
現在、パリSGは交渉に応じる姿勢を見せているようで、イ・ガンイン自身も移籍に前向きなのかもしれない。
また、25歳のレフティがA・マドリーに加入する場合、チームの強化以外にもメリットがあると伝えた。
「イ・ガンインの加入は、チームのレベルアップと（ディエゴ・）シメオネ監督にとって希少なドリブラーの獲得といったメリットに加え、韓国における彼の存在感の点で、戦略的にも大きな価値を持つだろう。アジア市場におけるイ・ガンインのスポンサーへの訴求力は、最終的に2500万ユーロの移籍金が『お買い得』なものになる可能性を秘めている」
イ・ガンインとパリSGの現行契約は、2028年６月まで。その去就に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！