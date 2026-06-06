今年デビュー20周年を迎える、女優佐々木希（38）が6日、都内で、10年ぶりのカレンダー「気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり」（ワニブックス刊）カレンダー発売記念イベントに出席した。

“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくりカレンダー。目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に見つめられるシーン、バレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションを収めた。

情報解禁後から反響は大きかったと明かし、「中身を早く見たいと行っていただいて、私は恥ずかしいんですけど、うれしかったです」。

コンセプトは「ずっと目が合いすぎると嫌じゃないかな、怖くないかな」と不安になったと話しつつも、「たくさんのかわいい衣装やメイクもして頂いて。スキンケアだけして撮影に入った珍しいケースでした。普段ファッション誌の撮影では着られない衣装を着させて頂いて、盛り上がっていました」と撮影をふりかえった。

お気に入りはTシャツと短パン姿で、おなかをチラッとみせたショット。「自分の子どもが撮ってくれたのかというくらい普段の私」と笑い、「前髪のちょんまげもよく家でしています」と明かした。

佐々木は「会社のデスク、リビング、ぜひ飾って頂けたらと思います。あと玄関ですね。『いってきます』『おかえりなさい』をして頂けるならうれしい。永遠に使って頂けるとうれしいです」とアピールした。