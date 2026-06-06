◆米女子プロゴルフツアー メジャー第２戦 全米女子オープン 第２日（５日、カリフォルニア州リビエラＣＣ＝６６９９ヤード、パー７１）

第２ラウンドが行われ、２９位で出た佐久間朱莉（大東建託）が１イーグル、２バーディー、５ボギーの７２で回り、通算１オーバーの２２位で決勝ラウンドに進んだ。「アンダーで回りたいという思いでプレーしているので『もう少しだったんじゃないかな』というふうに思うけど、午後組の難しいセッティングのなかでギリギリ踏ん張れた」と振り返った。

折り返し直後の１０番パー４でショットインイーグルを奪い、浮上した。残り７４ヤードの第２打はピンの根元に落ち、バックスピンでカップに消えた。「完璧なショットが打てた」。グリーン周りで沸くギャラリーに両手を挙げて応え、「私も見えたのでうれしかった」と笑顔を見せた。続く１１番パー５では７７ヤードの３打目を３メートルに運び、一時は２アンダーまでスコアを伸ばした。

「風が強くなるだろうということと、グリーンが硬くなるんじゃないかなと思っていたので、しっかりとマネジメントを組んでプレーしたいという思いでスタートした」という２日目。終盤はなかなかグリーンを捉えることができず、苦しい展開が続いたが、トップと５打差に踏みとどまった。「あと２日間で、アンダーをしっかり出したい。まずはしっかりと楽しんで、いいプレーをしたい」と力を込めた。