今年の２歳世代の新馬戦が６月６日、東西で始まった。最初のレースとなった東京４Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル＝７頭立て）は、３番人気のラードンチェイス（牡、美浦・古賀慎明厩舎、父モズアスコット）が、ゴール前で差し切って“一番星”に輝いた。０８年の日経新春杯など重賞２勝を挙げて、同年の有馬記念で１４番人気ながら２着に激走したアドマイヤモナークを伯父に持つ血統。勝ち時計は１分２２秒２（良）。

内の２番枠から五分のスタートを決めて、前半は思ったよりも行き脚がつかず６番手に構えた。少頭数でペースは淡々と流れたなか、前を行く１番人気のリリカルフレアをマークしながら直線を向き、坂を上がってからスパート。徐々に前との差を詰めて、最後はリリカルフレアをかわして首差前に出た。

ルメール騎手は「前半はスピードを出してくれませんでしたが、リズム良く走って、しまいはよく伸びてくれた。だんだんと伸びてくれました。まだ子供っぽいです。距離は１６００メートルは、全く問題ないと思います」と勝利を振り返った。

古賀調教師は「前半はちょっと戸惑った感じが見られたが、追いかけていっても折り合いがつき、しまいで脚が使えたところはいい経験になった。うまく決めてくれました。今の感じなら（距離は）延ばしていけるのかなと思います」と語った。