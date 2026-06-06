今日6日は、南西諸島付近で前線の活動が活発となっており、昼前は奄美地方で非常に激しい雨の降った所がありました。奄美・沖縄ではこのあとも雨の降る所が多く、夜には九州南部でも広く雨が降り始めるでしょう。明日7日は四国地方にも活発な雨雲がかかる見込みです。九州南部・奄美では土砂災害に厳重な警戒を。また、沖縄・四国でも土砂災害などに警戒してください。

今日6日昼前 奄美地方で1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨

今日6日午前9時現在、前線が南西諸島付近にのびており、東シナ海の前線上には低気圧があって東北東へ進んでいます。前線の南側には、南シナ海から北上してきて不明瞭となった熱帯低気圧が持ち込んだ暖湿気が流れ込んでおり、今日6日の朝から昼前にかけて、発達した雨雲が奄美地方を中心にかかりました。奄美地方では、喜界島(鹿児島)で午前10時04分までの1時間に59.0ミリの非常に激しい雨が降るなど、大雨となっています。午前10時23分には、鹿児島県喜界町に「レベル4土砂災害危険警報」が発表されました。

明日7日にかけて土砂災害に厳重警戒

今日6日午後、前線はゆっくり北上し、前線上の低気圧は明日7日の日中に九州南部を通過する見込みです。前線や低気圧周辺では、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



奄美・沖縄では、今日6日このあとも雨の所が多く、雷を伴い激しい雨の降る所がある見込みです。夜には九州南部でも広く雨が降り始め、明日7日にかけて局地的に非常に激しい雨や雷雨になるおそれがあります。四国では、今日6日午後は湿った空気が流れ込む影響で太平洋側を中心に断続的に雨が降り、明日7日は低気圧や前線の影響で非常に激しい雨や雷雨になる所があるでしょう。



明日7日正午までの24時間降水量は、多い所で、

四国地方で120ミリ、

九州南部・奄美地方で250ミリ、

沖縄地方で100ミリと予想されています。



その後、8日正午までの24時間降水量は、

四国地方の多い所で200ミリの予想です。



先日の台風6号のときと同じような場所で降水量が多くなるおそれがあり、奄美地方では今日6日夕方にかけて、九州南部では明日7日明け方から昼前にかけて、土砂災害に厳重な警戒が必要です。低い土地の浸水や、河川の増水にも警戒してください。沖縄地方は明日7日にかけて、四国地方では明日7日から8日(月)にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に注意・警戒が必要です。

土砂災害の前兆

大雨によって土砂災害が発生する時には、前触れとなる現象があります。いざという時のために、ぜひ覚えておいてください。



1つめは、がけや地面にひび割れができることです。

2つめは、木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえたり、土のにおいがしたりすることです。

3つめは、井戸や川の水、湧き水が濁ることです。湧き水が止まる場合も、前触れの一つです。

4つめは、がけや斜面から水が湧き出たりすることです。



そのほか、小石がバラバラと落ちてくる、地鳴りや山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、樹木が傾く、などがあります。このような時は、土砂災害の危険が高まっています。すぐに周りの人に声をかけて、安全な所へ避難してください。