歌手の和田アキ子（76）が6日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。6月1日に夫・飯塚浩司さんとの45回目の結婚記念日を迎えたことにコメントした。

オープニングトークで、アシスタントの垣花正アナウンサーから「まず6月1日、アッコさんは45回目の結婚記念日を迎えられました。おめでとうございます」と祝福。和田も「ありがとうございます」と感謝しつつ「先週も言ったと思いますけど、何ともないですね。普通に家を出てきましたし、ファンの方に青いお花をいただいて。何ともないです」と言い切った。

結婚45周年ということはサファイヤ婚。「サファイアが誠実、慈愛、一途な思いという意味があるですから、長年寄り添ってきたお2人の誠実な結婚生活、45年もの間、互いに一途に思い続けてきた夫婦の愛という意味を込めて、サファイア婚っていうのを祝うんだそうです」と説明された。

これに、和田は「それはちょっとお言葉をお返ししますが“互いに一途に思い続けてきた夫婦の愛”っていうのは、はっきり言って、うちは違います」と真向否定。「一途にっていうのはないですね。うちはないと思いますよ」と続けた。

垣花アナは「“一途に耐え続けた浩司さん”っていうのはあるかもしれませんね」とニヤリ。和田は「それはお互い様やからね」と反論。

5年後には金婚式となるが、これも「それも全然関係ないですね」と和田。「“どうしたの？”っていうぐらい。そういうときは、あたしらがお祝いするんじゃなくて、誰かがお祝いしてくんないの？」ともらしつつ「来れば来たでいいんですよ、別に。毎年の結婚記念日とかも関係ないし、毎年あんまりそういうのもしないですね」と話した。