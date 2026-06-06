岸田文雄元首相、ガチャガチャに夢中“おちゃめな姿”に反響「ツッコミどころが多すぎて満腹感」「無邪気だね〜」
岸田文雄元首相（68）が、4日までに自身のインスタグラムを更新。能登復興フェアを訪れた際の動画を公開し、ガチャガチャに夢中になる“おちゃめな姿”が反響を呼んでいる。
【動画】「ツッコミどころが多すぎ」ガチャガチャに夢中、“おちゃめな”岸田文雄元首相
岸田氏は「能登復興フェア。 #ガチャガチャしたい #500円玉ってない」と投稿。動画では、会場内でガチャガチャを見つけた岸田氏が足を止め、「500円玉ってないよなぁ…」と話しながら挑戦する様子が捉えられていた。
カプセルを手に取ると「何がでたかな」と中身を確認し、「箸置きか！あー！」と景品を見て喜び、周囲のスタッフらと笑顔を見せている。
その後も「もう一つおかわりガチャ」と再挑戦し、「まねき猫」のグッズを引き当てていた。景品を手に持ったまま買い物を続ける様子も公開され、動画には「ふみおは基本やんちゃ系」とテロップも添えられている。
この投稿に、コメント欄には「ツッコミどころが多すぎて満腹感」「無邪気だね〜」「かわいいなー！目線がずっとガチャガチャでかわいいー!!」「ふみお、なごむ」「楽しそう」「自然体がniceです」などのコメントが寄せられていた。
【動画】「ツッコミどころが多すぎ」ガチャガチャに夢中、“おちゃめな”岸田文雄元首相
岸田氏は「能登復興フェア。 #ガチャガチャしたい #500円玉ってない」と投稿。動画では、会場内でガチャガチャを見つけた岸田氏が足を止め、「500円玉ってないよなぁ…」と話しながら挑戦する様子が捉えられていた。
その後も「もう一つおかわりガチャ」と再挑戦し、「まねき猫」のグッズを引き当てていた。景品を手に持ったまま買い物を続ける様子も公開され、動画には「ふみおは基本やんちゃ系」とテロップも添えられている。
この投稿に、コメント欄には「ツッコミどころが多すぎて満腹感」「無邪気だね〜」「かわいいなー！目線がずっとガチャガチャでかわいいー!!」「ふみお、なごむ」「楽しそう」「自然体がniceです」などのコメントが寄せられていた。