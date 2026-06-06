佐々木希、10年ぶりカレンダー発売 2児出産経て変化「たくましくなった」
モデルで俳優の佐々木希（38）が6日、東京・HMV＆BOOKS SHIBUYAで行われた『気まずいほど 佐々木希と目が合いすぎる日めくり』（9日発売 ワニブックス刊）カレンダー発売記念イベント取材会に出席。10年ぶりのカレンダーにちなんで、この間にあった変化を明かした。
【写真】かわいすぎる…！デビュー20周年を祝うケーキを前にポーズを作る佐々木希
本作は、2026年にデビュー20周年を迎える佐々木希の、10年ぶりとなるカレンダー。“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり。ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」と可愛く見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと多彩な表情が収められている。
ナチュラルカラーの透け感のあるワンピース姿の佐々木は、取材会冒頭にサプライズ登場した、デビュー20周年を祝うケーキに驚きの表情。うれしそうに顔を寄せ、「20」を手で作ってポーズする変わらぬかわいさを見せた。
10年ぶりカレンダーにちなんで、10年前と変わったことを聞かれると、「だんだんと体力が衰えていくと思ったんですけど」としつつ、「逆に子ども2人が生まれてから休む時間があまりないせいか、逆に体力がつきました」とにっこり。「たくましくなったような気がします」と母の一面をのぞかせていた。
佐々木は2017年4月、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（53）と結婚。18年9月に長男、23年4月に長女の誕生を報告している。
【写真】かわいすぎる…！デビュー20周年を祝うケーキを前にポーズを作る佐々木希
本作は、2026年にデビュー20周年を迎える佐々木希の、10年ぶりとなるカレンダー。“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり。ベッドで目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウェアでマグカップを片手に「もう、なに？」と可愛く見つめられてドキッとするシーン、さらにはバレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションと多彩な表情が収められている。
10年ぶりカレンダーにちなんで、10年前と変わったことを聞かれると、「だんだんと体力が衰えていくと思ったんですけど」としつつ、「逆に子ども2人が生まれてから休む時間があまりないせいか、逆に体力がつきました」とにっこり。「たくましくなったような気がします」と母の一面をのぞかせていた。
佐々木は2017年4月、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（53）と結婚。18年9月に長男、23年4月に長女の誕生を報告している。