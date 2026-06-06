自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）、元女優・里紗さん夫妻が6日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。伸晃氏が意外な“愛車”を明かす場面があった。

番組では前週に続き夫妻の地元、神奈川・葉山で行われたロケの模様を放送した。海を眺める公園を訪れると伸晃氏は「近いから、海。ぜひぜひ」とMC陣を夫婦の自宅に招待した。

そうして自宅を訪れると、駐車場を見たMCの藤本美貴が「これは？」と質問。伸晃氏は「これ、僕の愛車。軽トラ」と紹介した。

MCの「品川庄司」庄司智春が「愛車？軽トラがですか」と不思議そうに話したが、伸晃氏は「これにサーフボード載っけたり、ヨットのセール載っけたり、この辺狭いから、一番これが便利」と平然と回答した。

また車の中には里紗さんの呼び名でもある「ウサちゃん」に合わせ、うさぎのぬいぐるみも飾られ、藤本は「可愛い」と目を細めた。

車の前方ドアにはテンガロンハットをかぶった男性のイラストが描かれており、伸晃氏は「これ親父の自画像」「若い頃」と、父である元東京都知事の石原慎太郎さんが描いた絵をもとにしたとにこやかに語った。