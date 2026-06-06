【ワシントン＝坂本幸信】トランプ米大統領は５日、米政府が人工知能（ＡＩ）開発企業の株式取得を検討していることを明らかにした。

来週にも、ホワイトハウスで企業側と協議するという。具体的な企業名や出資比率などは明らかにしていない。

トランプ氏は大統領専用機内で、記者団からＡＩ株の取得の可能性を問われ、「検討中だ。全ての大手（ＡＩ）企業と協議を予定している」と述べた。出資額への言及はなかったが、「非常に規模の大きな話だ」と語った。米オープンＡＩなどが念頭にあるとみられている。

取得の狙いについては、「ＡＩの成功から国民が恩恵を受けられるようにする。国民の支持も得られるだろう」と説明した。株式の保有に伴い、得られた利益の一部を国民に還元する可能性がある。

米国では、ＡＩの浸透によって雇用が減少するとの懸念が強まっており、国民の反ＡＩ感情に配慮する思惑がありそうだ。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルによると、オープンＡＩは政府出資を受け入れ、政府が利益を国民に分配する案を米政権に提案していた。米政府は昨年、経営不振に陥ったインテルに出資している。

米市場では今年、最新のＡＩモデル「クロード・ミュトス」を手がける米アンソロピックやオープンＡＩなどの新規株式公開（ＩＰＯ）が見込まれている。