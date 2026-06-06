想定外続いた事前キャンプ序盤も上田綺世「ベストじゃない部分はあるけど良い調整はできる」
ワールドカップ初戦・オランダ戦まで10日間を切り、日本のエースは本大会仕様のコンディションを作り上げるべく、事前キャンプ地での日々を過ごしている。
日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)が5日の練習後、報道陣の取材に対応。事前キャンプでの取り組みについて「今はコンディションや戦術の確認をしている段階。良いムードでできている」と明かした。
事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイでは練習場が定まらず、ようやく2日続けて同じクラブ施設を使って調整した森保ジャパン。それでも上田が「ピッチだったり、いろんな環境でベストじゃない部分はあるけど、それでも良い調整はできる。別に文句言うことなくやろうと思っている」と話すように、大きな動揺を見せずに日々の練習をこなしている。
グループリーグ第2戦とラウンド32での試合会場であることに加え、「暑熱順化」を大きなテーマとして乗り込んだモンテレイ。大会中に見込まれているような高温化ではないのは想定外だが、日本のような多湿気候が連日続いており、上田は「暑さよりも湿度、環境面のほうが合わせていく必要がある」と照準を合わせながら調整を進めている。
その結果として「多少は慣れてきた」という上田。さらに「もっと強度の高い練習をしていくと肺の呼吸もそうだし、筋肉の疲労、乳酸が溜まりやすかったりもある」という想定をしつつ、「これからインテンシティも上がってきて、良いコンディションになっていくと思う」と伸びしろを捉えていた。
現地時間14日に控える初戦のオランダ戦までは10日間を切り、いよいよ本番ムードに仕上げていく時期。ここまでは「初戦というよりも今はとにかく環境に慣れて、自分たちの戦術やコンディションの準備をしている段階」だが、この日から非公開練習もスタートし、徐々にオランダ戦を想定した対策に入っていくとみられる。
まずは5月31日のキリンチャレンジ杯・アイスランド戦で得た課題を踏まえつつ、オランダ対策に比重を傾けていく姿勢。「アイスランド戦は非常に良いテストマッチになった。実際にチュニジアだったり、もちろんオランダ戦で想定されるようなシチュエーションもあったので、そこは今後みんなで共有しながら活かしていきたい」と展望した。
(取材・文 竹内達也)
日本代表FW上田綺世(フェイエノールト)が5日の練習後、報道陣の取材に対応。事前キャンプでの取り組みについて「今はコンディションや戦術の確認をしている段階。良いムードでできている」と明かした。
事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイでは練習場が定まらず、ようやく2日続けて同じクラブ施設を使って調整した森保ジャパン。それでも上田が「ピッチだったり、いろんな環境でベストじゃない部分はあるけど、それでも良い調整はできる。別に文句言うことなくやろうと思っている」と話すように、大きな動揺を見せずに日々の練習をこなしている。
その結果として「多少は慣れてきた」という上田。さらに「もっと強度の高い練習をしていくと肺の呼吸もそうだし、筋肉の疲労、乳酸が溜まりやすかったりもある」という想定をしつつ、「これからインテンシティも上がってきて、良いコンディションになっていくと思う」と伸びしろを捉えていた。
現地時間14日に控える初戦のオランダ戦までは10日間を切り、いよいよ本番ムードに仕上げていく時期。ここまでは「初戦というよりも今はとにかく環境に慣れて、自分たちの戦術やコンディションの準備をしている段階」だが、この日から非公開練習もスタートし、徐々にオランダ戦を想定した対策に入っていくとみられる。
まずは5月31日のキリンチャレンジ杯・アイスランド戦で得た課題を踏まえつつ、オランダ対策に比重を傾けていく姿勢。「アイスランド戦は非常に良いテストマッチになった。実際にチュニジアだったり、もちろんオランダ戦で想定されるようなシチュエーションもあったので、そこは今後みんなで共有しながら活かしていきたい」と展望した。
(取材・文 竹内達也)