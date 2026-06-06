ドジャースの佐々木朗希投手は5日（日本時間6日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板。初回から安定した投球を見せ、バックも好守備で盛り立てている。

3回表には、ベテランのミゲル・ロハス内野手が佐々木が弾いた打球に素早く反応。ダイナミックなプレーでアウトを奪い、地元ファンの大歓声を浴びた。

■態勢を崩しながら一塁へ好送球

今季11試合目の先発マウンドに上がった佐々木は初回、先頭のザック・ネト内野手を三塁ゴロに打ち取ると、続くマイク・トラウト外野手とウェイド・メックラー外野手をスプリットで連続三振に。三者凡退の立ち上がりを見せた。

2回表も3人で打ち取ると、3回表にはニック・マドリガル内野手が放ったゴロを佐々木がグラブで弾いて、二塁手のロハスが素早くバックアップ。体勢を崩しながらも右手で直接打球を掴むと、そのまま一塁へ送球。チャレンジで判定が覆り、間一髪でアウトをもぎとった。

今季で引退を公言している37歳のダイナミックなプレーに佐々木は驚愕。満員の本拠地ファンも大歓声でベテランを称えていた。

