「なにわ男子」の高橋恭平（26）が6日、都内で行われた主演映画「山口くんはワルくない」（監督守屋健太郎）の公開記念舞台あいさつに出席した。

高橋演じる金髪にピアスで関西弁の“コワモテ最恐ギャップ男子”と、恋に夢見るヒロインとのラブストーリー。本編に登場する“○○男子”にちなみ、自分のキャッチフレーズを問われた高橋は「知的男子ですね」とズバリ。「一番僕がなりたい、最近なってきたであろうっていうのは、やっぱり知的男子」と聡明な男性への憧れを明かした。

最近はフジテレビ系「ネプリーグ」（月曜後7・00）に出演する機会が多く「最近、ネプリーグにすっごい呼ばれるんですよ。っていうことは、クイズ番組に僕が必要になってきたんじゃないかなと」と笑顔。正答率について聞かれると「見事にね、常識問題とか本当に意味分からなくて」と素直に告白し、会場の笑いを誘った。

それでも同番組での立ち位置は「多分知的枠やと思うで」とお馴染みの関西弁も交えながら胸を張った。グループの知的なポジションに関しても「メンバーの中で誰も群を抜いているやつはいないので…」と分析。「願望ですね。知的男子でいこうかな」と意気込んでいた。