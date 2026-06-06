プロボクシング「3150FIGHT vol10」（6月6日、愛知国際展示場）の会場に、元WBC世界ミニマム級王者の重岡優大氏（29）が自家焙煎の珈琲ショップを出店。開場から多くのファンが本場の香りを楽しんでいた。

「出店のきっかけ？（亀田）興毅さんからお話をいただいて。いつも僕たち兄弟のために、やれることを考えて下さっているんです」

重岡氏は2023年4月16日の「3150FIGHT vol5」で世界奪取。同イベントの“顔”として活躍し、昨年8月に現役引退を表明した。昨年5月の試合後に倒れ、リハビリ生活に入った弟・銀次朗氏（26）を支えていくための、尊い決断だった。

「ここ（愛知国際展示場）でギン（銀次朗氏）とも泊まったことがあって。よくサポートしてくれたなって。ギンに会いたくなりました」

引退後は、銀次朗氏を近くで支えられるように、今年2月に熊本市内で「シノノメコーヒー」をオープン。ブラジル、コロンビア、グアテマラから取り寄せた生豆を配合し、自分の手で焙煎し、「重岡スペシャル」を提供する。ボクシング会場には初出店。「出すなら、ここが最初と決めていたので」と“こだわり”を口にする。

「ボクサーだった時も、（世界王者だった）自分を一流だと思ったことはない。だから自分が出すコーヒーに納得することはないかな」

異業種でも目指す頂点。銀次朗氏の完全復活を信じながら、優大氏は極上の一品を追い求めていく。