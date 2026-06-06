5月31日、防弾ガラス越しに支持者に呼びかけるコロンビアの大統領候補、アベラルド・デラエスプリエジャ氏/Rodrigo Buendia/AFP/Getty Images via CNN Newsource

コロンビア・ボゴタ（CNN）南米の選挙管理当局は今後投票日を設定する際、サッカーの試合日程を考慮に入れた方がいいかもしれない。

今回のコロンビアの事例からは、そうした教訓が得られそうだ。2018年以来となるワールドカップ（W杯）出場への熱狂が、今月21日に予定されている大統領選の決選投票を前に、政界にも波及したためだ。

その結果、3日にはコロンビアの首都ボゴタの地方裁判所が、有力候補と目される右派のアベラルド・デラエスプリエジャ氏に対し、代表チームの鮮やかな黄色のユニホームの着用を禁じる判断を下した。

デラエスプリエジャ氏とその支持者たちは数週間にわたり、政治集会やソーシャルメディアでこのユニホームを着用してきた。保守的なナショナリストであり、「MAGA（米国を再び偉大に）」を彷彿とさせるレトリックをコロンビア政界に持ち込んだデラエスプリエジャ氏は、サッカーのユニホームを国家の象徴と捉える。それは国旗や軍隊と同様に、自らの政治的野望を体現する存在となっている。

5月31日の第1回投票を前に、デラエスプリエジャ氏は自身に投票する人々に対し、投票所で代表チームのユニホームを着用するよう呼びかけた。候補者が選挙当日に選挙運動を行うことは規則で禁じられているが、当該の呼びかけはその規則を回避するものだった。

左派のライバルであるイバン・セペダ氏をはじめとする批判者たちは、デラエスプリエジャ氏のこうした行動を非難。スポーツ用品の政治利用を嘆き、スポーツ用品はすべてのコロンビア国民のものであるべきだと主張した。4日、アウラ・フォレロ判事はさらに一歩踏み込み、同氏のユニホームの使用は「不適切」であると判断。政治的な場での着用を正式に禁止した。ユニホームを使用する権利は他の大統領候補とその支持者にも平等に与えられているにもかかわらず、現状はデラエスプリエジャ氏と同氏の政党に有利に働いているのがその理由だとした。

不適切かどうかはともかく、中南米の政治家はサッカーのユニホームへの愛着が強い。サッカーが宗教同然に根付いた地域において、政治家が人々の心をつかむためにこのスポーツを利用するのはごく当然のことと言えるだろう。

ブラジルのジャイル・ボルソナーロ前大統領は、一目でそれと分かる緑とカナリア色のブラジル代表ユニホームを頻繁に着用。自身の右派政治の強力なシンボルとした。同氏と激しく対立するルラ現大統領も、ずっと以前からブラジルのサッカーファンとの親交を深める方法を見つけ、代表で活躍した「怪物」ロナウドのようなスター選手と笑顔で写真に収まるなどしていた。

愛されるチームのユニホームほど「庶民派」をアピールできるものはない。だからこそ、親しみやすさを演出したい政治エリートにとって、ユニホームは当然の選択肢となる。現代右派ポピュリズムの父とも目されるイタリアのシルビオ・ベルルスコーニ元首相は、1986年から2017年までオーナーを務めた名門クラブ、ACミランの成功を自身の政治キャリアの基盤の一つとした。1980年代後半から90年代前半にかけて圧倒的な強さを誇ったACミランは、史上最高のクラブチームの一つと評されることもある。

南米で唯一、男子W杯出場経験のないベネズエラでさえ、ニコラス・マドゥロ前大統領並びに同氏の政権に異議を唱えた数十人の野党指導者たちは、代表チームのユニホームを着用してきた。

コロンビアでは今週の騒動を受け、あらゆる政党の政治家が代表ユニホームを着用している過去の動画がソーシャルメディアで再浮上した。3月8日の議会選挙の際には、前出のセペダ氏の陣営で選対本部長を務めるマリア・ホセ・ピサロ氏が代表チームのユニホームを着用。またフォレロ判事が上記の判断を示した翌日には、W杯に出場する代表チームの壮行会でペトロ大統領までもが同様のユニホームに身を包んでいた。同大統領のユニホーム姿が犯罪となるのか、それとも政治的なイベントへの参加ではないため不問に付されるのかは現時点で不明だ。

米国、カナダ、メキシコの共催となる今回のW杯の開幕とコロンビア国内での選挙が近づく中、デラエスプリエジャ氏は判事による上記の禁止措置を個人の自由に対する攻撃だと非難し、これを拒否する姿勢を示している。支持者の一部は6日を「国旗の日」とするよう呼びかけ、同氏の支持者全員にユニホーム着用を促している（ボルソナーロ氏も長年ブラジルで同様の手法を用い、支持者を鼓舞してきた）。

先週行われた大統領選挙の第1回投票では、1000万人のコロンビア国民がデラエスプリエジャ氏に投票した。決選投票は、W杯でコロンビア代表が戦う2試合（ウズベキスタン戦とコンゴ戦）の合間の6月21日に行われる。それを考えると、警察が公共の場でユニホームを着ている人全員に罰金を科すのは至難の業だろう。