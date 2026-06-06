◇米女子ゴルフツアー 全米女子オープン第1日（2026年6月5日 カリフォルニア州 リビエラCC＝6641ヤード、パー71）

19年全英女子オープン以来のメジャー2勝目を狙う渋野日向子（27＝サントリー）は71で回り3アンダーで3位をキープ。トップと1打差で決勝ラウンドに進んだ。

42位から出た神谷そら（23＝郵船ロジスティクス）が68で回り2アンダーで9位に急浮上した。

8位で出た畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は72と落とし1アンダーの13位に後退した。

71の岩井明愛（23＝Honda）、山下美夢有（24＝花王）、72の佐久間朱莉（23＝大東建託）、73の桑木志帆（23＝大和ハウス工業）は1オーバーの22位。

古江彩佳（26＝富士通）、吉田優利（26＝エプソン）はともに74で回り2オーバーの37位となった。

竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）、西郷真央（24＝島津製作所）、小祝さくら（28＝ニトリ）は4オーバーの55位で予選を通過した。

全米女子オープン2回優勝の笹生優花（24＝アース製薬）らは予選落ちした。

アリソン・リー（31＝米国）、殷若寧（23＝中国）が4アンダーで首位に並んだ。