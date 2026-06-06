『仮面ライダーゼッツ』第38話「矯める」、莫がノクスの深層心理へ向かう！
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第38話「矯める」が、あす6月7日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】ノクス VS ロードスリー！ 第38話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第38話「矯める」あらすじ
自らの命に代えてもCODEを壊滅させる…。そんな執念とともに姿を消したノクス（古川雄輝）を追い、莫（今井）はノクスの深層心理へと入っていく。
莫の目の前でカプセムの新たな力を手に入れたノクスは仮面ライダーノクスに変身。闇に消えろ、と立ちはだかるロードスリーと激突する！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】ノクス VS ロードスリー！ 第38話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第38話「矯める」あらすじ
自らの命に代えてもCODEを壊滅させる…。そんな執念とともに姿を消したノクス（古川雄輝）を追い、莫（今井）はノクスの深層心理へと入っていく。
莫の目の前でカプセムの新たな力を手に入れたノクスは仮面ライダーノクスに変身。闇に消えろ、と立ちはだかるロードスリーと激突する！
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。