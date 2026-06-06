タレントの藤本美貴と夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春が夫婦でＭＣを務めるフジテレビ系料理バラエティー番組「ミキティダイニング」（土曜・前１１時）が６日に放送され、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏と妻で元女優の里紗さんが出演した。

石原氏夫妻は５月３０日放送回から２週連続で出演。この日は神奈川・葉山の窓から相模湾が広がる石原氏の自宅を藤本らが訪れた。

そこで「ミキティピッタリング」と題して同じ質問に対して夫婦の絆で解答をピッタリあわせられるか、それぞれ画用紙に書いて解答するクイズ形式でトークが進められた。そして「初めてけんかした時の原因は？」という質問に里紗さんは「予期せぬ来客 アサリのボウルを投げました」と解答。これには藤本は「えええ！どういうことー！？」と仰天した。

里紗さんは「娘が生まれて夜中、あまり寝られないような状態の時に主人がお客さんをたくさん連れてきまして、こっちは買い物も行けない、夜も眠れないっていう中、お客さん連れてきて、本人は酔っ払って寝ちゃった」と状況を説明。そして「たまたま翌日にスープにしようと思ってアサリの砂抜きをしていたんですけど、ムカついてそのボウルを寝ている主人に向かって投げつけたんです」とキッパリ。庄司は大ウケ、藤本は「かっこいい〜！」と驚嘆した。

当の伸晃氏は全く覚えておらず。無言で画用紙に「すみません〜〜」と書いて見せていた。