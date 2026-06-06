◆米大リーグ ブルージェイズ３−１３オリオールズ（５日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手は、第１打席に左前打、第２打席に中前打を放ち、今季４度目となる２試合連続マルチ安打を記録。４打数２安打１得点１三振で、打率は２割３分となった。これで、４戦連続安打＆１２戦連続出塁。２回の守備では三塁線の難しい当たりをうまくさばく好守もあったが、９回に悪送球で今季６個目の失策を記録した。

チームは６回に５失点で逆転を許し、１０点差となった９回２死から控え捕手が登板する白旗ゲーム。シリーズ初戦は７勝１４敗だ。

６月に入り、岡本のバットが熱い。相手先発ヤングとは、先月３０日の敵地戦以来、６日ぶりの再戦だった。１−１で迎えた２回の第１打席でスライダーを捉え、左前打。５回先頭の第２打席は、直球を中前打。打球速度１０６・９マイルの鋭い当たりで、２試合連続のマルチ安打を達成した。

前回３打数無安打と抑えられた相手に、複数安打でリベンジしたのは、対応力の高さの証明だ。これで４試合連続安打。１２戦連続出塁。今月４試合で３度のマルチ安打を達成。５月２３日に２割１分３厘だった打率も、２割３分１厘まで上昇した。

ただ好調のバットが、チームの勝利に結びつかないのがもどかしい。前日は好投手・セールを攻略し、敵地でブレーブスに勝利したが、一転、この日は６回に５失点で逆転され、終わってみれば１０点差の大敗だった。「野手が投げるような試合は好まない。どの監督もそうだろう。ただブルペンは手薄になっている」とシュナイダー監督は苦しい台所事情を明かし、「原因はわずかなことだと思う。基本的には我々の不注意がある。昨日のような試合で、本来の姿になれたと思った矢先に、今日のように全く別の展開になると、フラストレーションも溜まる」と渋い顔。

３０勝３３敗同士となった同地区オリオールズ戦に大敗。シリーズ初戦は７勝１４敗と、カードの頭が取れず、勝率５割前後で波に乗れそうで乗り切れない戦いが続く。