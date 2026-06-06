◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、５回まで１安打無失点、６奪三振の好投を見せている。２回にはメジャー移籍後最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測した。

メジャー移籍後初の３連勝と今季４勝目を狙う一戦。初回は１死からトラウト、メックラーを連続三振を奪って無失点で切り抜けた。トラウトにはカウント２―２から自慢のスプリットで空振りを奪い、本拠地は熱狂の渦に包まれた。

３回には２死からフレイジャーに四球を与え、この日初めてとなる出塁を許した。だが、続くネトを遊ゴロに打ち取って無失点。４回には１死から四球を許したが、アデルをスプリットで見逃し三振。ウォルトンも内角いっぱいの直球で見逃し三振を奪った。

両軍無得点の５回には１死からマドリガルに左翼越えの二塁打で、この日初めてのヒットを許した。初めて得点圏に走者を背負ったが、後続を抑えて、無失点でしのいだ。

佐々木は先月３０日（同３１日）の本拠地・フィリーズ戦では６回途中３安打１失点、７奪三振の好投を見せ、今季最速の１００・４マイル（約１６１・６キロ）をマーク。だが、救援左腕のスコットが逆転されたため４勝目は逃していた。それでも試合後は「体の機能的にコンディションがどんどんよくなっている。オフからやってきたことが、キャンプ、シーズンはじめの頃と、気づいたことを積み重ねてきて、その中で最後微調整したりしてうまくハマった」と充実感をにじませていた。

同じロサンゼルス都市圏を本拠地とする球団同士の「フリーウェー・シリーズ」。佐々木は同シリーズは今季２度目の登板で、１７日（同１８日）の敵地登板では、７回４安打１失点と圧倒していた。