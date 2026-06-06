◆バレーボール▽女子ネーションズリーグ（ＮＬ） １次リーグの第１週カナダ大会 日本 ３―１ （２５―２０、１６―２５、２５―１６、２５―２０）ウクライナ（５日、カナダ・ケベックシティ）

１次リーグが行われ、世界ランク５位の日本は１６位のウクライナを３―１で退け、開幕２連勝を飾った。１―０の第２セットは落としたが、主将の石川真佑（エジザジュバシュ）が両チーム最多２２得点でけん引し、エース格の佐藤淑乃（ミラノ）が１９得点、和田由紀子（アルシーツィオ）が１６得点で続いた。

主将の石川は「今日は個人的にサーブが反省点でもあったので、サーブで得点する本数も多くてそこは良かった。攻撃は決まっていた部分もあったけど、特に２セット目の入りは被ブロックが多かった」と冷静に振り返った。初登録で存在感を示したセッター・栄絵里香（ＳＡＧＡ久光）は「最初はすごく緊張したけど、得意プレーから入ろうと思って、ミドルを使いながら。途中からスタートと言われた時は思い切ってプレーしようと思っていました」と声を弾ませた。

第１セット（Ｓ）は中盤までリードを許したが、石川のレフトからのスパイクなどで巻き返した。２２―１９の場面では、初登録の３５歳のセッター・栄が途中出場し、同じＳＡＧＡ久光所属のミドルブロッカー・荒木彩花とのコンビでクイック攻撃を決めた。第２Ｓは序盤から大量リードを許して取られたが、第３Ｓ以降、石川、佐藤、和田の強烈なスパイクで流れを引き戻し、勝利につなげた。

アクバシュ・ジャパン２季目は、２８年ロサンゼルス五輪を目指す重要なシーズン。ＮＬでは主要国際大会で１９７７年のＷ杯以来、４９年ぶりの「優勝」が目標。ＮＬの後、８月のアジア選手権（中国）で優勝すれば、最短でロス五輪の出場権を得られる。ＮＬでは今夏の大一番へ弾みをつける頂点を目指していく。日本時間７日は世界ランク１０位のドイツと激突。石川は「出だししっかり集中していく。相手は高いし、テンポも速いチームなので、サーブを攻めていくことが大事」と気を引き締めた。

◆ネーションズリーグ 女子は１９９３年からのワールドグランプリに代わる大会として２０１８年に新設した国際大会。１８チームが参加し、３組に分かれて３週で１次Ｌ計１２試合を行う。勝ち点は３―０、３―１で３点、３―２で２点、２―３で１点、１―３、０―３で０点。日本はカナダ、フィリピン、大阪で１次Ｌを戦い、成績上位７チームと決勝大会（中国・マカオ）の開催国が８強。２４年大会で日本は銀メダルを獲得している。